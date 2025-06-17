Якісні та недорогі: названі топ кросоверів з демократичним цінником

Сьогодні більшість автовиробників активно випускає кросовери, однак не всі моделі заслуговують на увагу потенційних покупців. Дані авто можуть стати вдалим вибором для широкого кола водіїв.

Про це пише MarketWatch. У цьому списку лідирує Honda CR-V 2018 року. Експерти відзначили її практичний салон, приємну керованість і наявність численних стандартних систем безпеки. Вони також порадили звертати увагу на середні комплектації, які часто оснащені повним приводом та всім необхідним обладнанням для комфортного користування.

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Окрім Honda, до рейтингу увійшли й інші популярні моделі, зокрема Toyota RAV4 (2018), Mazda CX-5 (2020), Subaru Forester (2019), Chevrolet Equinox (2021), GMC Terrain (2020), Hyundai Tucson (2021), Nissan Rogue (2020), Volkswagen Tiguan (2019) та Ford Escape (2021). Ці авто вирізняються надійністю, зручністю в експлуатації та адекватною ціною на вторинному ринку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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