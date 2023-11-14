До розлучення та фінансових проблем: Чому не можна розсипати гречку

Прикмети, на які вірили наші предки, часто виникали на основі довготривалих спостережень за подіями та їхніми наслідками. Однією з таких прикмет є пов'язування гречаної крупи з фінансовим благополуччям у сім'ї. Ця прикмета отримала широку популярність на Русі, де гречана крупа асоціюється зі статком.

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За цією прикметою, якщо крупа розсиплеться, це може передвіщати непередбачені витрати для сім'ї, пише Ukr.media. Але існує вирішення, яке може запобігти цим витратам: треба уважно зібрати кожну крупинку руками, без використання допоміжних засобів, таких як швабра чи віник.

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Існує також інше пояснення прикмети, яке пов'язане з подальшими подіями у сім'ї. Якщо крупа розсиплеться, вже приготовлена гречка обіцяє появу нової господині у будинку. Це може означати не лише розлучення і нове одруження чоловіка, але також і майбутнє одруження сина, що додає цій прикметі позитивний аспект.

Інші тлумачення пов'язують розсипання крупи з юридичними або фінансовими труднощами. Наприклад, якщо крупа розсиплеться вдома або на дорозі з магазину, це може бути попередженням про судові витрати, виплату кредиту чи податків. Залишки на дні сумки можуть свідчити про те, що витрати будуть символічними.

А ще, крупа, яка розсиплеться на порозі, за прикметами, може передвіщати візит знайомого із проханням позичити гроші. Щоб уникнути таких ситуацій, рекомендується вжити превентивних заходів, наприклад, прикрити гречку килимком та прибрати їх лише після доби.

Важливо зазначити, що багато господинь свідомо використовують цю прикмету, посипаючи трошки крупи на блюдце, щоб привернути господаря дому. Іншими словами, вони намагаються задобрити домовика, що, за віруваннями, принесе удачу та фінансову незалежність усім членам родини.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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