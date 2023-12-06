До багатства: Які повадки котів прогнозують фінансових успіх господаря

Споконвіку кішки завжди оточували аурою таємничості, а існування цих граціозних тварин часто пов'язувалося з безліччю прикмет і забобонів.

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Цікаво, що стосовно кішок існує безліч популярних прикмет, в які вірили наші предки, і у виданні pixelinform розглянули деякі з найпоширеніших.

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Колір Шерсті

Забобони пов'язані з кольором шерсті у кішки розповідають нам, що біла кішка символізує удачу, сіра захищає від негативу, а руда є ознакою фінансового процвітання. Таким чином, в залежності від кольору своєї шерсті, кішка може приносити різноманітну користь своєму власнику.

Муркання

Мурчання кішки часто сприймається як спосіб створення захисного поля навколо будинку. За віруваннями, кішки, які мурчать, здатні відганяти негатив і біди в житті. Тут важливо враховувати раціональний підхід, оскільки кішка ніколи не буде мурчати, якщо вона відчуває дискомфорт або небезпеку.

Положення Хвоста

Піднятий догори хвіст кішки розглядається як знак щастя та благополуччя. Така поза вважається магнітом для позитивних енергій, які приносять радість у дім. Знову ж таки, раціональність грає важливу роль, оскільки кішка не підніматиме хвіст вгору, якщо вона відчуває загрозу.

Шкідливі Звички

Зміна поведінки кішки без видимих причин може бути сигналом небезпеки чи негативу вдома. Наприклад, якщо тварина почала вимазуватися або проявляти інші дивні звички, це може свідчити про проблеми.

Принесені Здобичі

Якщо кішка приносить здобич, таку як миша, це розглядається як знак удачі. Є впевненість, що тварина, подарувавши своєму власнику здобич, символізує благополуччя та комфорт у сім'ї.

Нічні Прогулянки

Вибір кішкою нічних прогулянок може мати різне значення. Зазвичай це пов'язано із відчуттям небезпеки або наявністю когось у будинку. Також існує вірування, що кішки можуть грати з домовиками, які вдень не виявляються.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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