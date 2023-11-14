Змінюють колір емалі: 4 продукти, від яких жовтіють зуби

Навіть якщо ваша зубна емаль є здоровою та гладенькою, її колір може змінитися під впливом різних факторів. Найвідоміші винуватці вже відомі – кава та нікотин. Проте, не обмежуйтеся лише ними, пише Ukr.Media.

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Ось перелік продуктів, які можуть змінити колір зубів

Біле вино

Хоча червоне вино відоме своєю здатністю пошкоджувати зуби, біле вино також може створювати проблеми. Кислотність напою впливає на емаль, роблячи її більш чутливою. Канадський стоматолог Дерек Чанг зауважує, що комбінація спирту, цукру та кислоти в алкогольних напоях може робити зуби менш стійкими, впливаючи і на колір посмішки, і на їхню стійкість до бактерій.

Соуси на основі томатів

Соуси з помідорів, як виявляється, є однією з найпоширеніших причин, які спричиняють жовтизну зубів. Висока кислотність та наявність пігментів у томатах можуть пошкодити захисний шар зубів, полегшуючи проникнення кольору всередину емалі.

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Екзотичні приправи

Перше місце в списку займають каррі та інші суміші з куркумою. Куркума, неймовірно яскрава, може надавати зубами жовтого кольору.

Ягоди

Чорниці та малина, хоча і багаті вітамінами та антиоксидантами, можуть впливати на білосніжність вашої посмішки через їхню високу пігментацію. Стоматолог Дерек Чанг рекомендує уникати повної відмови від ягід, проте після їх споживання важливо ретельно полоскати рот або, ще краще, чистити зуби.

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