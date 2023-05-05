Зміна апетиту та постійна втома: названо симптоми емоційного вигорання

Емоційне вигорання виникає у все більшої кількості людей. Шалений ритм життя, погоня за успіхом та кар‘єрою виснажує. Як виглядають ознаки емоційного вигорання розбирався UaPortal.

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Ознаки емоційного вигорання

1.Песимізм та пригніченість – ви втратили віру в себе, перестали шукати вирішення проблем, нічого не хочете.

2.Небажання спілкуватися – ви стали уникати друзів та гучних компаній, навіть не хочете розмовляти по телефону.

3. Неуважність та погіршення пам‘яті – ви стали все забувати, хоча раніше такої проблеми не було.

4. Безсоння та постійне відчуття втоми – за час сну ви не встигаєте відпочити, адже ваша голова постійно забита тяжкими роздумами.

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5.Злість і апатія – ви стали дуже дратівливі та втратили інтерес до будь-чого.

6. Почуття тривоги та напруга – ви постійно за все переживаєте, навіть відпочиваючи.

7. Зниження імунітету – ви стали частіше хворіти та погано їсте.

Якщо ви помітили в себе хоча б кілька ознак – перегляньте свій графік, більше відпочивайте , змініть обстановку, а ще краще зверніться до психолога.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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