З насіння або живців: Як виростити базилік на підвіконні
Базилік, з його ароматним смаком та великим спектром використання, можна успішно вирощувати вдома, навіть на підвіконні. Дотримуючись порад досвідчених городників, ви можете насолоджуватися свіжим базиліком у будь-яку пору року.
Базилік можна вирощувати з насіння або живців. Визначтеся зі смаком та ароматом, обираючи сорт базиліку, пише видання ukr.media.
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- З насіння: Придбайте насіння або використовуйте свіжі живці з дорослої рослини.
- Місце на підвіконні: Забезпечте тепло та світло. Температура не нижче 20 °C, і сонце повинно світити принаймні 4 години на день.
Підготовка ґрунту
Використовуйте легкий та повітряний субстрат з дренажними отворами. Змішайте універсальний ґрунт для розсади або створіть суміш із перегною, торфу, піску і деревної золи.
Посадка
Якщо вибрали насіння, підготуйте його просіюванням та замочуванням у розчині ростового стимулятора. Живці базиліку обрізайте, замочуючи їх у розчині ростового стимулятора.
Посадіть насіння у горщики або ящики, створивши невеликі заглиблення. Зверху злегка зволожте ґрунт і накрийте ємності харчовою плівкою або склом.
Догляд
- Температура та світло: Забезпечте тепло (20-25 °C), вологість (60-70%), і світло (12-14 годин на день). Уникайте протягів та прямих сонячних променів.
- Полив: Підтримуйте вологість, поливаючи теплою водою при мірному висиханні верхнього шару субстрату. Обприскуйте рослину для збереження вологості повітря та освіження листя.
- Добрива: Підживлюйте базилік органічними та мінеральними добривами раз на два тижні.
Збір та використання
Базилік можна збирати, як тільки він досягне висоти 10-15 см, обираючи сильні та здорові пагони. Зрізайте верхівки акуратно, не пошкоджуючи стебло, і залишайте кілька листків. Також, базилік можна використовувати в міру необхідності, зберігаючи його свіжість.
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