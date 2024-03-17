Історії людей, які втекли з СРСР

БЛОГ

Відео дня

А ось цікаве питання для всіх любителів СРСР і совка — якщо в СРСР життя було таким чудовим, як ви розповідаєте, — чому люди звідти втекли? І для чого влада не випускала людей за кордон, тримаючи 290 мільйонів людей на правах фактично ув'язнених?

Далі текст мовою оригіналу

По сути, весь периметр СССР представлял собой большую Зону, покинуть которую вы не могли без кучи разрешений и бумажек, а если вы каким-то чудом выбирались за границу и решали там остаться — то ваших оставшихся в СССР родных ожидали допросы и санкции — они оставались заложниками совка.

Кстати, уже одно это должно поставить крест на каких-то там россказнях о "загнивающем Западе" и любых его сравнениях с СССР, вроде зарплат и остального, всё это меркнет в сравнении с простым фактом — из совковой зоны люди старались убежать любой ценой, а Запад был всегда открыт, и сотни тысяч человек бежали именно туда, а не в совок. Обратные примеры тоже есть — но их считанные единицы, не более статистической погрешности, да и бежали в совок в основном всякие специфические товарищи из левых марксистов, всяких там радикалов и прочих подобных. Нередко, кстати, после жизни в СССР они быстро просились обратно к себе домой — как произошло, например, с Ли Харви Освальдом.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как люди бежали из совка.

Как можно было покинуть СССР?

Для начала скажу несколько слов о том, как вообще можно было покинуть СССР. Как я уже написал в начале поста — покинуть пределы совка даже просто с туристическими целями разрешали далеко не каждому, то есть никакой свободы передвижения у вас не было. Уехать в "эмиграцию" вы не могли, могли поехать за границу на несколько дней-недель как турист, да и тут были большие проблемы.

Будущий турист проходил через несколько уровней фильтрации — сперва местком принимал заявление от претендента на выезд и давал ему так называемую "характеристику", в которой описывал "моральные качества" фразами вроде "Товарищ Иванов — передовик производства, в общественной жизни принимает самое активное участие, избирался в члены заводского комитета комсомола, политически грамотен, в быту скромен, на предприятии пользуется авторитетом и уважением". Характеристика должна была быть подписана руководителем предприятия, секретарём парторганизации, председателем профорганизации и заверялась печатью. После этого человек с характеристикой "поступал на рассмотрение и согласование" в районный комитет КПСС. А затем весь состав туристической группы должна была утвердить ещё и целая комиссия при обкоме КПСС.

Помимо этого, будущий турист, уезжающий за границу, должен был заполнить специальную анкету, в которой он перечислял всех своих родственников (живых и умерших), получить справку о состоянии здоровья, приложить выписку из решения профсоюзной организации, оплатить немалую стоимость путёвки (к примеру, турпоездка в Болгарию стоила целых 600 рублей) и обменять ограниченно-разрешённое количество советских денег на валюту (чтобы вы, не дай бог, не купили там себе чего лишнего).

И самое главное — поездку вам могли не разрешить в принципе, если хоть на каком-то этапе в вас заподозрят невозвращенца — то есть, того, кто собирается уехать и не вернуться. В странах "загнивающего Запада" у пограничников есть такая формулировка — "вы обманули правительство нашей страны об истинных целях вашего визита, вы наверное собираетесь тут остаться, мы не можем разрешить вам въезд". Так вот, в совке было то же самое, но с точностью до наоборот — правительство не разрешало выезд из страны собственным гражданам.

Как вы понимаете — всё это становилось серьезными препонами для покидания совка теми, кто этого хотел (закосить под "туристов" удавалось немногим), и люди искали другие способы бегства.

Побеги из СССР.

Побегов из СССР было достаточно много, но известными становились, в основном, какие-то яркие и необычные случаи (побеги обычных туристов старались не афишировать, дабы не провоцировать других). В 1976 году 29-летний член КПСС, старший лейтенант, летчик истребительного полка Виктор Беленко, управляя новейшим советским перехватчиком Миг-25П, взлетел с аэродрома Соколовка в составе звена истребителей. Неожиданно для всех Беленко сменил курс и пошел на набор высоты, а затем опустился почти до нулевой отметки и пошел над океаном — приземлившись на японском острове Хоккайдо, горючего в баках самолёта оставалось на 30 секунд полёта.

В течение 48 часов лейтенант попросил убежища в США и 9 сентября оказался в вожделенной стране. По прибытии в Америку Виктора Беленко больше всего поразил обычный супермаркет. Беленко выучил английский язык и преподавал в военной академии технику воздушного боя, заново женился, издал книгу, заработал, побывал в 68 странах мира, ни о чём не жалеет. В СССР Беленко заочно приговорили к расстрелу.

Лилиана Гасинская жила в Одессе и запланировала убежать из СССР ещё в 14 лет. Для этого Лилиана научилась хорошо плавать, а затем устроилась стюардессой на круизный теплоход "Леонид Собинов". Поздним вечером 14 января 1979 года круизный теплоход причалил в аэропорту австралийского Сиднея. Восемнадцатилетняя Лили мысленно попрощалась с родными, надела ярко-красное бикини и изящной ласточкой выпорхнула из иллюминатора, прыгнув в чёрную пропасть сиднейской бухты. Лилиан обнаружил случайный прохожий — он увидел в темноте девушку модельной внешности в алом купальнике, которая на ломаном английском сообщила ему, что сбежала из СССР и просит убежища.

В Австралии Лилиана стала настоящей звездой — сперва стала фотомоделью и снималась для глянцевых журналов вроде Penthouse, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и стала диджеем.

Одним из самых известных беглецов из СССР был Михаил Барышников — он занимался балетом и снимался в кино. Однажды, во время гастролей Большого театра в Канаде — он решил остаться в этой стране, это случилось в 1974 году. После Канады Михаил перебрался в США, где у него всё сложилось удачно — 4 года он танцевал в балете, с 1980 по 1989 года был директором Американского театра балета и ведущим танцовщиком. Основал собственный центр искусств, оказал немалое влияние на американский и мировой балет, номинировался на премии "Оскар" и "Золотой глобус", много снимался.

Примером неудачного и трагического побега можно считать историю семьи Овечкиных, известных в СССР также как джазовый ансамбль "Семь Симеонов". В 1988 году Нинель Овечкина и 10 её детей вылетели из Иркутска на самолёте Ту-154, и двое старших ребят пронесли на борт самолёта (в кейсах для инструментов) два обреза, 100 патронов и самодельные взрывные устройства. Во время полёта бортпроводнице передали записку для пилотов с требованием приземлиться в Лондоне или другом британском городе — иначе они взорвут самолёт.

Самолёт зашел на дозаправку в городе Кургане (захватчикам сообщили, что это один из городов Финляндии), после чего начался штурм самолёта — его штурмовал обычный спецназ ППС милиции, после чего Овечкины начали отстреливаться и взорвали взрывное устройство. Старшие дети из семьи Овечкиных застрелились, самолёт полностью сгорел, всего в хоже штурма погибло 9 человек (из них пятеро — Овечкины).

Побеги из стран соцлагеря и пограничник Карацупа.

Помимо, собственно, побегов из СССР — люди массово бежали и из так называемого "соцлагеря". Массовые побеги наблюдались из коммунистической ГДР в капиталистическую ФРГ — для чего в Берлине даже построили стену. Ау, фанаты совка, расскажите-ка — почему из вашего "рая" бежали люди — да так, что пришлось возводить целую огромную стену?

А вот вам ещё интересный факт. Был в советские годы такой пограничник Карацупа — который задержал, по разным данным, от 246 до 338 или даже 467 нарушителей, за что и стал героем — про пограничника Карацупу писали стихи и песни, в его честь выходили книги и передовицы газет. Вот только советским гражданам не сообщали, что большинство нарушителей границы бежало не в СССР, а бежали из него — вот против этих людей и воевал Карацупа.

А ещё у советских пограничников были вот такие инструкции:

Такие дела.