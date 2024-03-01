Джерело безумовної любові та відданості: 7 порід найласкавіших собак

Повернення додому після важкого дня до улюбленця, який радісно кидається назустріч, – неймовірне щастя. Його невгамовне тявкання та виляння хвостом миттєво знімають стрес, нагадуючи про безумовну відданість та любов. А які саме породи собак найбільше люблять обійматися? Про це пише УНІАН.

Відео дня

Найпривітніші породи собак

Грейтдан

Це величезні пухнастики, які, усупереч своїм розмірам, дуже ніжні та милі. Вони обожнюють притулятися до господарів, а також погано переносять самотність.

Пітбультер’єр

Хоча ці собаки мають загрозливий вигляд, насправді вони дуже віддані, енергійні та доброзичливі. Полюбляють обійми, особливо з дітьми. З правильним доглядом стануть чудовими домашніми улюбленцями.

Ньюфаундленд

Ці величезні собаки славляться спокійним і лагідним характером. Їм подобається лежати поруч з господарями або навіть на них, незважаючи на вагу до 70 кг.

Золотистий ретривер

Популярна порода, відома своєю доброзичливістю та м’яким характером. Їм притаманне вроджене бажання догодити, тому ретривери потребують багато уваги й пестощів.

Боксер

За своєю статурою це міцні м’язисті собаки. Відзначаються грайливістю, непохитною відданістю та любов’ю до обіймів. Особливо полюбляють дітей.

Читайте також: Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

Мопс

Ці мініатюрні собачки зі зморшкуватими мордочками просто обожнюють пестощі. Вони постійно ходять за господарями, норовлячи залізти на коліна чи в ліжко. І чим більше уваги отримують, тим щасливіші.

Отже, якщо ви шукаєте собі м’якого й привітного чотирилапого друга, зверніть увагу на перелічені вище породи.

Нагадаємо, як зрозуміти свого собаку за поведінкою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!