Дослідники виявили одразу два нові види орхідей: на них ''полювали'' майже 100 років (фото)

Науковці заново відкрили блакитну орхідею Dendrobium azureum на віддаленому острові Вайгео в Індонезії. Експерти також знайшли новий для науки вид орхідей, який має яскраво-червоні квіти.

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Блакитна орхідея вважалася зниклою протягом 80 років, що спонукало команду вчених, до якої приєднався доктор наук Андре Шуйтеман, вирушити на її пошуки у 2020 році, пише IFLScience.

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Дослідники піднялися на вершину згаслого вулкана Маунт-Нок на Вайгео, який є найбільшим з чотирьох головних островів архіпелагу Раджа Ампат.

Їхні зусилля були винагороджені, оскільки під час "полювання" вони знайшли не одну, а дві орхідеї: блакитна орхідея була жива й здорова, а на додачу вони отримали другий новий для науки вид.

Нещодавно відкритий вид орхідей був споріднений блакитній як побратим Dendrobium sp., але замість блакитних квітів у неї були яскраво-червоні. Його назвали Dendrobium lancilabium, підвид wuryae, на честь Hj. Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin за її внесок у збереження орхідей та іншої місцевої флори в провінції Західне Папуа.

Це відкриття є важливим не лише тому, що воно свідчить про те, що деякі види, які вважалися вимерлими, все ще існують, але й тому, що воно підкреслює важливість збереження природи.

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