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Дослідники виявили, що споживання жирної риби може знизити ризик серцевих захворювань

Анастасія Крищук

Дослідники виявили, що споживання жирної риби може знизити ризик серцевих захворювань

Дослідження Каролінського інституту вказує на те, що люди з сімейною історією серцево-судинних захворювань можуть зменшити ризик хвороби. Для цього потрібно збільшити споживання жирної риби, яка містить багато омега-3 жирних кислот.

Лосось, скумбрія, оселедець і сардини, багаті омега-3 жирними кислотами, зокрема ейкозапентаєновою кислотою (EPA) і докозагексаєновою кислотою (DHA). Ці незамінні жирні кислоти, життєво важливі для різних функцій організму, повідомляє SciTechDaily.

Вони не можуть бути синтезовані організмом і повинні надходити з їжею. Дослідження постійно підкреслюють важливість омега-3 у раціоні кожного.

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Серцево-судинні захворювання, які вивчали дослідники, включають смертельну та несмертельну ішемічну хворобу серця, наприклад нестабільну стенокардію, серцевий напад і зупинку серця, а також інфаркт мозку (інсульт). У дослідженні вчені зібрали дані понад 40 000 людей без серцево-судинних захворювань.

Ті, хто страждав серцево-судинними захворюваннями у близьких родичів, наприклад батьків або братів і сестер, а також мали низький рівень омега-3 жирних кислот EPA/DHA, мали підвищений ризик серцево-судинних захворювань.Дослідження показує, що ті, у кого в родині були серцево-судинні захворювання, отримають більше користі від споживання жирної риби, ніж інші.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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