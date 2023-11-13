Зіпсують інтер’єр ванної кімнати: рушники яких кольорів краще не купувати

Дизайн навіть найбільш стильної ванної кімнати може зіпсувати така, здавалось би, дрібниця, як колір рушника. Якщо він підібраний неправильно – буде негарно виглядати вся загальна картину приміщення.

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Про це пише Радіотрек.

Червоний

Такий яскравий колір не так легко гармонійно вписати в інтер'єр. Проте тут важливе особисте сприйняття кольору. Якщо для вас червоний асоціюється з мультиками, іграшками або сучасним мистецтвом, то такі рушники в ванній краще уникати, особливо якщо ви прагнете створити затишну атмосферу.

У повністю мінімалістичному просторі з спокійною колірною гамою червоний може бути занадто яскравим акцентом. Краще обрати блідо-рожевий або колір чайної троянди.

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Жовтий

Це дуже позитивний колір, що буквально наповнює енергією. Якщо вам потрібен спокій, жовтий не підійде. З іншого боку, це ідеальний вибір для рушників підлітків та молодих енергійних жінок.

Білі

Мається на увазі саме сніжно-білий колір. слонова кістка. Попри те, що це вічний тренд, цього року дизайнери від нього відмовилися з практичних причин. Адже доглядати за ними доволі важко, а рушники з плямами не стануть окрасою жодної ванни.

Нагадаємо, ми вже писали, які речі роблять інтер’єр не модним.

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