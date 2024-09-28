Зіпсуєте все життя: чого батьки не повинні говорити своїй доньці

Невдало підібрані слова можуть негативно вплинути на самооцінку дитини та залишити психологічні травми на все життя. Особливо це стосується дівчаток, які часто приймають батьківські слова надто близько до серця.

У період дорослішання, коли дитина є найбільш вразливою, навіть необачні коментарі можуть суттєво знизити її впевненість у собі, повідомляє childdevelop.com.ua

Сучасні батьки, на щастя, усе частіше відмовляються від старих методів виховання, які базувалися на критиці та суворих правилах. Проте навіть сьогодні нерідко припуститися помилки, які можуть стати причиною внутрішніх комплексів у доньок. Важливо розуміти, що слова батьків — це потужний інструмент, який може як підтримати, так і завдати шкоди.

За темою: Може стати останнім: які фрази заборонені під час першого побачення

Одна з поширених фраз, яка часто лунає від батьків, — "Одягайся як дівчинка". Дівчинка має право вибирати стиль одягу, який їй до вподоби, навіть якщо він відрізняється від усталених стереотипів. Варто поважати її вибір і не нав'язувати власні уявлення про жіночність.

Крім того, фрази на кшталт "Дівчата так не чинять" або "Так роблять лише хлопчики" обмежують можливості дівчинки. Не варто зупиняти дитину, якщо вона хоче займатися нетиповими для дівчаток видами спорту чи іншими активностями. У сучасному світі кожен має право вибирати свої інтереси, незалежно від статі.

Особливо шкідливими можуть бути коментарі про вагу. Слова "Не їж занадто багато" або "Ти товста" можуть викликати серйозні проблеми із самооцінкою, а в деяких випадках — навіть призвести до розладів харчової поведінки. Краще навчити дитину здорового способу життя, аніж критикувати її зовнішність.

Порівняння доньки з іншими дітьми, такі як "Чому ти не така, як вона?", також можуть залишити негативний відбиток. Якщо батьки прагнуть виховати впевнену в собі особистість, вони повинні підтримувати свою дитину, а не ставити її в приклад інших.

Пам'ятайте: дівчатка потребують підтримки та розуміння, а не критики. Відчуття прийняття та безумовної любові з боку батьків є найважливішим фактором у формуванні здорової самооцінки.

Раніше психолог пояснив, як дитячі образи на батьків виявляють себе у дорослому житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!