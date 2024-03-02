Зіпсуєте смак: головна помилка у приготуванні борщу, про яку мало хто знає

Борщ — це важлива і складна страва. Тому неприємно, коли частування, на яке витрачено безліч часу і сил, виявляється не дуже смачним. Йдеться про одну поширену помилку, яка псує смак страви. Про це пише Телеграф.

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Важливий порядок закладання овочів

Щоб борщ вийшов вдалим, компоненти потрібно додавати в певній послідовності, залежно від терміну їх приготування. Спочатку кладемо картоплю, а через 15 хвилин - капусту.

Річ у тім, що картопля у кислому середовищі вариться довше. Якщо спочатку покласти капусту, а потім бульбу - капуста перетвориться на кашу, а картопля залишиться твердою.

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Бурякову засмажку з томатною пастою додають наприкінці процесу. Лавровий лист кладуть за 10 хвилин до готовності і виймають відразу після вимкнення вогню, аби спеція не віддала забагато ефірних олій.

Дотримуйтеся цих нескладних правил - і все в борщі буде ідеально приготованим та смачним!

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити борщ яскравим.

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