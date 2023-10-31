Використовуйте сонцезахисний крем та враховуйте тип шкіри: 5 помилок під час проведення пілінгу, які можуть серйозно травмувати вашу шкіру

Пілінг може бути однією з найприємніших процедур для підтримки краси, незалежно від того, чи оберете ви хімічний чи механічний метод — в будь-якому випадку ви відчуєте оновлення. Проте, процедура відлущування може нанести шкоду шкірі, якщо не дотримуватися деяких правил.

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Про це пише Ukr.media.

Ось що не можна робити, щоб не травмувати шкіру під час пілінгу:

Занадто багато старанності

Пам'ятайте, що занадто активний пілінг може пошкодити шкіру. Дотримуйтеся правила "тихіше - краще" і робіть пілінг м'яко і обережно.

Не наносити зволожувальний крем

Пілінг розкриває пори і може висушувати шкіру. Після процедури обов'язково використовуйте зволожувальний крем.

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Не наносити сонцезахисний крем

Після пілінгу шкіра стає чутливішою до сонячних променів, тому використовуйте сонцезахисний крем.

Занадто регулярний пілінг

Радимо робити пілінг один раз на тиждень для сухої або чутливої шкіри і двічі для нормальної або жирної шкіри.

Не враховувати тип шкіри

Оберіть пілінг, який підходить саме для вашого типу шкіри, і не змішуйте різні засоби разом.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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