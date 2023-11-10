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Штучний інтелект допоміг розшифрувати спалені Везувієм сувої Геркуланума (фото)

Билім Олена

Штучний інтелект допоміг розшифрувати спалені Везувієм сувої Геркуланума (фото)

Вчені за допомогою штучного інтелекту І розшифрували спалені Везувієм сувої Геркуланума. Обвугленим папірусам було близько 2000 років.

Як повідомляє theguardian.com, двоє студентів-програмістів за допомогою штучного інтелекту (ШІ) змогли розшифрувати сувої Геркалунума, що згоріли під час виверження Везувію в 79 році н.е. Вік цих документів становить близько 2 тис. років.

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Зазначається, що коли сталося виверження Везувію, місто Геркуланум поховало під шарами вулканічного бруду і попелу. Разом із ним загинула й давня бібліотека, яка налічувала понад 1800 рукописів.

Штучний інтелект допоміг розшифрувати спалені Везувієм сувої Геркуланума (фото)

Піл час розкопок науковці знайшли кілька обвуглених папірусів. Їхньою розшифровкою займалися упродовж кількох років дослідники з різних країн. Проблемою було те, що сувої не можна було розгортати, інакше б вони розсипалися.

Штучний інтелект допоміг розшифрувати спалені Везувієм сувої Геркуланума (фото)

Щоб розшифрувати написи, дослідники Університету Кентуккі зробили тисячі тривимірних рентгенівських зображень фрагментів папірусу. Разом з тим вони навчили штучний інтелект читати літери в сувої на основі тонких змін, які чорнило внесли до структури папірусу.

Штучний інтелект допоміг розшифрувати спалені Везувієм сувої Геркуланума (фото)

Студенти Люк Фаритор із Небраски та Юсеф Надер із Берліна, які брали участь у дослідженні, першими виявили в одному з артефактів на давньогрецьке слово πορφύραc, що означає "фіолетовий". Фаритор, який першим знайшов слово, отримає 40 000 доларів, а Надер – 10 000 доларів.

Науковці сподіваються за допомогою ШІ розшифрувати решту рядків сувою.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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