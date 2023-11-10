Штучний інтелект допоміг розшифрувати спалені Везувієм сувої Геркуланума (фото)

Вчені за допомогою штучного інтелекту І розшифрували спалені Везувієм сувої Геркуланума. Обвугленим папірусам було близько 2000 років.

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Як повідомляє theguardian.com, двоє студентів-програмістів за допомогою штучного інтелекту (ШІ) змогли розшифрувати сувої Геркалунума, що згоріли під час виверження Везувію в 79 році н.е. Вік цих документів становить близько 2 тис. років.

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Зазначається, що коли сталося виверження Везувію, місто Геркуланум поховало під шарами вулканічного бруду і попелу. Разом із ним загинула й давня бібліотека, яка налічувала понад 1800 рукописів.

Піл час розкопок науковці знайшли кілька обвуглених папірусів. Їхньою розшифровкою займалися упродовж кількох років дослідники з різних країн. Проблемою було те, що сувої не можна було розгортати, інакше б вони розсипалися.

Щоб розшифрувати написи, дослідники Університету Кентуккі зробили тисячі тривимірних рентгенівських зображень фрагментів папірусу. Разом з тим вони навчили штучний інтелект читати літери в сувої на основі тонких змін, які чорнило внесли до структури папірусу.

Студенти Люк Фаритор із Небраски та Юсеф Надер із Берліна, які брали участь у дослідженні, першими виявили в одному з артефактів на давньогрецьке слово πορφύραc, що означає "фіолетовий". Фаритор, який першим знайшов слово, отримає 40 000 доларів, а Надер – 10 000 доларів.

Науковці сподіваються за допомогою ШІ розшифрувати решту рядків сувою.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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