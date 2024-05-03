Штучні веснянки - тренд 2024 року: як зробити їх в домашніх умовах

Веснянки – це не просто пігментні цятки, а й неймовірно чарівна риса, яка асоціюється з теплом, дитинством та щасливими літніми днями. Не дивно, що зараз, коли в моді цінується максимальна природність, штучні веснянки стали справжнім трендом. Про це в ТікТок розповіла блогер roasenbden.

Як створити ефект веснянок за допомогою косметики:

Вам знадобляться: коричневі тіні для повік, щіточка від засобу для брів, трохи міцелярної води.

Інструкція:

Змочіть щіточку від брів у міцелярній воді. Виберіть тіні, які ідеально підходять до вашого тону шкіри. Обережно прикладіть щіточку до тіней і струсіть їх на шкіру, використовуючи ніготь для кращого контролю. Для більш природного ефекту малюйте веснянки у довільному порядку, розкидаючи їх по обличчю з різними проміжками. Щоб приховати недоліки, такі як маленькі прищики або пігментні плями, намалюйте веснянки на цих місцях.

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Поради:

Для більш стійкого ефекту перед нанесенням веснянок можна трохи припудрити обличчя.

Ви можете використовувати олівець для брів замість тіней.

Якщо ви хочете, щоб веснянки були більш помітними, нанесіть їх на зволожену шкіру.

Штучні веснянки – це чудовий спосіб підкреслити свою індивідуальність та додати образу трохи чарівності. Не бійтеся експериментувати та створювати власний унікальний стиль!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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