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Суспільство

Інженер пояснив, як люди витрачають зайві кошти, неправильно змиваючи туалет

Анастасія Крищук

Інженер пояснив, як люди витрачають зайві кошти, неправильно змиваючи туалет

Інженер стверджував, що якби люди правильно змивали свої туалети, вони могли б заощадити гроші на рахунках. Більшість сучасних унітазів тепер мають "опцію подвійного змиву", яка дає користувачам можливість повного або половинного змиву.

Деніел Ханларпур, який працював інженером-газовиком 16 років, поділився простою порадою щодо економії води. Про це повідомляє Express.co.uk.

Параметри дозволяють вибрати змив, який найбільше підходить, дозволяючи використовувати половину кількості води в деяких випадках. Повний змив може використовувати від шести до дев’яти літрів води на змив, тоді як менші змиви або "половина змиву" можуть використовувати від трьох до чотирьох літрів.

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Використання правильного змиву могло б заощадити британцям від 50 до 60 відсотків води для кожного змиву. Великий злив унітазу слід використовувати для твердих відходів та інших речей, а малий злив – для рідких відходів.

Метью Беслі, експерт з дизайну ванної кімнати з Bathroom Supastore, сказав, що встановлення системи подвійного змиву є простим способом заощадити воду та гроші.

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Суспільство