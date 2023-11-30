Інженер пояснив, як люди витрачають зайві кошти, неправильно змиваючи туалет

Інженер стверджував, що якби люди правильно змивали свої туалети, вони могли б заощадити гроші на рахунках. Більшість сучасних унітазів тепер мають "опцію подвійного змиву", яка дає користувачам можливість повного або половинного змиву.

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Деніел Ханларпур, який працював інженером-газовиком 16 років, поділився простою порадою щодо економії води. Про це повідомляє Express.co.uk.

Параметри дозволяють вибрати змив, який найбільше підходить, дозволяючи використовувати половину кількості води в деяких випадках. Повний змив може використовувати від шести до дев’яти літрів води на змив, тоді як менші змиви або "половина змиву" можуть використовувати від трьох до чотирьох літрів.

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Використання правильного змиву могло б заощадити британцям від 50 до 60 відсотків води для кожного змиву. Великий злив унітазу слід використовувати для твердих відходів та інших речей, а малий злив – для рідких відходів.

Метью Беслі, експерт з дизайну ванної кімнати з Bathroom Supastore, сказав, що встановлення системи подвійного змиву є простим способом заощадити воду та гроші.

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