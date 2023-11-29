Інженер назвав найдешевший спосіб кип'ятити воду

Через великі рахунки за комунальні послуги, багато людей шукають способи заощадити гроші. У рамках експерименту в TikTok інженер розробив найдешевший спосіб кип’ятіння води.

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Багато людей часто використовують свої чайники для кип’ятіння води, але варильна панель також є варіантом. Інженер провів експеримент, щоб з’ясувати, скільки коштує кип’ятіння двох літрів води кімнатної температури, повідомляє Express.co.uk.

Спочатку інженер з’ясував, що кип’ятіння води на плиті коштувало йому близько 2 пенсів. Потім він використав свій електричний чайник, щоб закип’ятити той самий об’єм води, де він з’ясував, що це коштує 3,5 пенса.

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Хоча чайники можуть споживати менше енергії для кип’ятіння, різні ціни на електроенергію та газ означали, що варильна поверхня загалом вийшла дешевшою. Однак це може відрізнятися для різних домогосподарств.

Якщо ви шукаєте енергозбереження, вибирайте електричний чайник. Якщо ви шукаєте економію, вибирайте плиту.

Щоб чайник працював ефективно та зводив рахунки до мінімуму, слід регулярно чистити прилад від накипу. Найефективніший спосіб очистити чайник – використовувати білий оцет і воду, замочивши його на ніч, а потім ретельно промивши вранці.

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