Цікавий соус для салатів та закусок: Як приготувати яблучний майонез
Яблучний майонез – це смачний і корисний соус, який можна приготувати вдома. Він не містить яєць, тому є низькокалорійним і низькохолестериновим.
На початку соус може бути рідким, але після охолодження в холодильнику він загускне. Рецептом домашнього майонезу поділились на сайті prostoway.
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Інгредієнти
- 2 кисло-солодких яблука
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 чайна ложка гірчиці
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка цукру
- ⅓ чайної ложки чорного перцю
- 100 мл рослинної олії
Приготування
- Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте на скибочки.
- Покладіть яблука в пакет, зав'яжіть і зробіть кілька проколів.
- Покладіть пакет в мікрохвильову піч і готуйте на повній потужності 5 хвилин.
- Охолодіть яблука і перебийте їх в пюре.
- Додайте до яблучного пюре лимонний сік, гірчицю, сіль, цукор і перець.
- Поступово вливайте рослинну олію, постійно помішуючи.
- Збивайте майонез до однорідної консистенції.
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