Цікава оптична ілюзія: чи зможете ви знайти число 580 за 5 секунд

Оптичні ілюзії — це захопливі зображення, які випробовують наші зорові здібності та сприйняття.

Вони надають цінну інформацію про те, як наш мозок обробляє складні візуальні дані. Оптичні ілюзії змушують мозок і очі працювати в парі, що є чудовим тренуванням для них. Про це пише PMG.ua.

Спробуйте вирішити цю оптичну ілюзію. Джерело: pmg.ua

На даному зображенні показана сітка чисел. Всі числа в сітці однакові, за винятком одного. Спробуйте знайти число 580 за 5 секунд.

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Ті, хто помітив іншу цифру, можуть пишатися своєю уважністю. Якщо вам не вдалося знайти число в відведений час, відповідь знаходиться нижче.

Відповідь. Джерело: pmg.ua

Число 580 весь цей час знаходилося в нижній частині третьої колонки.

Нагадаємо, раніше ми пропонували пройти цікавий тест на IQ за 11 секунд.

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