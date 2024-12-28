Їх хочуть всі: топ найпопулярніших в світі порід котів

На сьогодні у світі налічується близько 600 мільйонів домашніх котів, згідно з даними Всесвітньої федерації кішок. Всього існує понад 70 порід, хоча за іншими фелінологічними організаціями їх кількість перевищує 100. Кожна порода має свої унікальні характеристики: форму, розмір, характер та зовнішній вигляд. Про це пише ТСН.

До числа найпопулярніших котів у світі зазвичай потрапляють наступні породи:

Мейн Кун

Ці коти займають лідерські позиції завдяки поєднанню великих розмірів і надзвичайної доброзичливості, за що їх часто називають "ніжними велетнями". Мейн Куни родом з американського штату Мен, що відображено у їхній назві. Їх відрізняє не тільки величезний розмір, а й пухнастий хвіст та пучки шерсті на вухах, що робить їх особливо впізнаваними.

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Перська порода

Перські коти популярні завдяки своїй розкішній довгій шерсті, круглим мордочкам та м'якій, ласкавій поведінці. Однак вони вимагають регулярного догляду, що слід враховувати при виборі цієї породи.

Сіамська порода

Сіамські коти мають витончену статуру, оригінальний окрас і красиві мигдалеподібні очі. Їхній характер відзначається голосністю та соціальністю. Сіамці дуже розумні, активні та люблять взаємодіяти з людьми.

Бенгальська порода

Ці коти відомі своєю "дикою" зовнішністю і приваблюють своєю мармуровою або плямистою шерстю. Бенгальці – це активні й енергійні тварини, які обожнюють інтерактивні ігри. Вони розумні та грайливі, тож час із ними приносить багато задоволення.

Сфінкс

Ця порода котів стала популярною завдяки своєму незвичайному "безшерстому" вигляду. Сфінкси дійсно лисі, що робить їх неповторними. Крім того, вони надзвичайно ласкаві і часто за поведінкою нагадують собак.

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