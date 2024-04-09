Ідеальне тісто з першого разу: розкриваємо рецепт великоднього крафіну

На Великдень окрім пасок можна приготувати крафіни, що різняться своєю пухкістю та солодким смаком.

Великодній крафін виходить дуже смачним і ніжним, а тісто за цим рецептом буде ідеальним з першого разу, запевняє авторка каналу "Смачна сторінка".

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Складники:

молоко тепле - 300 мл

дріжджі сухі - 1 ст. ложка

яйця - 2 шт. (+1 жовток)

цукор - 150 г

ванільний цукор - 1 пакетик

сіль - 1 дрібка

вершкове масло - 100 г

борошно - 450-600 г

родзинки, цукати - до свого смаку

крохмаль - 1 ч. ложка

Як приготувати великодній крафін

У теплому молоці треба розвести дріжджі та додати дві чайні ложки цукру. Опару накрийте рушником і поставте в тепле місце на 25 хвилин.

В окремій мисці змішайте два яйця та жовток, цукор та збийте до пишних піків.

Борошно просіюємо в миску з сухими інгредієнтами та вливаємо опару, яєчно-цукрову суміш, додаємо щіпку солі, розтоплене вершкове масло й замішуємо, поки тісто не перестане липнути до рук. Тісто треба накрити та поставити в тепле місце на годину-півтори.

Родзинки й цукати залийте окропом на 15 хвилин, витягніть й просушіть. Пересипте крохмалем.

Тісто ділимо на кілька частин, кожну з яких округляємо, формуючи колобки. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо "відпочити" на 10 хвилин.

Робочу поверхню присипте борошном. Візьміть один з "колобків" й розкочуйте його у тонкий прямокутний пласт. Розкачане тісто змастіть пом'якшеним вершковим маслом. Посипте родзинками та сухофруктами, скрутіть тісто в рулет. Розріжте рулет вздовж. З отриманих "ковбасок" скрутіть крафін методом равлика.

Помістіть скручений равликом рулет у форму для випічки, накрийте харчовою плівкою та поставте у тепле місце на 20-30 хвилин для підйому.

Випікати крафіни слід у розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.

Нагадаємо, що багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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