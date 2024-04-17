Ідеальне тісто для домашніх пиріжків: швидкий рецепт
ТІСТО
Для домашніх пиріжків
Швидкий, робочий і смачний рецепт
400г молока
40г яйця
50г цукор
25-30г свіжих дріжджів
75г масла
75г олії
660-700г борошна
6г сіль
У тепле молоко НЕ ГАРЯЧЕ! додати цукор, перемішане виделкою яйце, дріжджі, перемішайте і дайте постояти 15 хвилин (накрийте ємність рушником). Коли дріжджі стануть активними - на поверхні з’явиться піна.
Вмішати борошно - додавайте не все відразу. У мене тісто взяло 660г (Zernari селект)
Сіль додаємо в борошно
Залиште тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці підійти, в мене на це пішла приблизно 1 година. На кухні має бути тепло!
Тепле місце може бути, наприклад, мікрохвильовка з чашкою кипʼятку.
Можна те ж саме робити у вимкненій духовці.
Підглядайте на тісто, якщо підійшло швидше приступаємо до наступного етапу.
Окремо розігрійте в сотейнику масло та олію, просто поки суміш не стане приємно теплою.
Вмішайте масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі, поверніть в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце.
Готове тісто я розкидав на 26 шматочків по 50г.
Ви можете робити і просто "на око".
Згорнув "кульки" з тіста, розплющив їх долонею. Зверху поклав начинку.
Я робив сир та окремо вишню прогріту з цукром та крохмалем
Сформував вироби, згорнув наче вареник, заліпив краї, поклав швом до низу.
Поставив підійти хвилин 40 у теплому місці або під рушником.
Змастив ще яйцем (можна додати ще трішечки молока і цукру для кольору)
Випікав при температурі 200 -210 градусів 10-11 хвилин.
Дивіться за температурою, бо кожна духовка трохи по-своєму працює, може вам треба буде вище трохи.
Дріжджі заміна сухих на свіжі 1: 3 і навпаки.
Зберігайте рецепт.
Обіймаю.