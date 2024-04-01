Ідеально на короткі нігті: 4 ідеї стильного манікюру-2024

У цьому сезону трендовим кольорами в манікюрі стали як нюдові так і яскраві кольори. Кожна модниця знайде собі до смаку.

Відео дня

Про це пише Радіотрек.

Молочний

Молочний колір - це класика, яка завжди виглядає дорого і стильно. Він підходить для будь-якого випадку, від повсякденного до офіційного. Щоб зробити манікюр більш цікавим, можна нанести на молочне тло сріблясті хвилясті лінії.

Нюдовий

Нюдовий манікюр - це ще один варіант, який не виходить з моди. Він ідеально підкреслює природну красу нігтів. У 2024 році в моді матовий і хромований нюд, а також тілесний манікюр з крапками біля основи нігтя. Для святкового образу можна нанести на 1-2 нігті нюдового кольору сріблясті блискітки.

Червоний

Червоний колір - це символ пристрасті і елегантності. Він завжди привертає увагу і підходить для сміливих дівчат. Щоб червоний манікюр виглядав вишукано, потрібно вибрати свій ідеальний відтінок. Він може бути яскраво-червоним, вишневим, бордовим або матовим.

Оливковий

Оливковий колір - це тренд, який набирає популярності. Він виглядає природно і ніжно, а також підходить для будь-якого типу шкіри. Українські майстри пропонують у такому манікюрі робити один ніготь акцентним. Наприклад, його можна покрити чорним, сріблястим або золотим лаком.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!