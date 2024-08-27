Ідеально до салатів та м‘яса: рецепт закусочних маринованих слив на зиму

Мариновані сливи – це не лише смачна закуска, але й чудовий додаток до м’ясних страв. Вони надають їжі пікантну кислинку та вишуканий аромат. Приготувати їх досить просто, а результат вас приємно здивує. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Сливи – 2 кг

Цукор – 700 г

Оцет яблучний – 300 мл

Перець чорний горошком – 10 шт.

Лавровий лист – 3 шт.

Перець духмяний горошком – 2 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Вас також зацікавить: За рецептом бабусі: як засолити огірки на зиму, щоб вони не стали м'якими та слизькими

Покроковий рецепт:

Підготовка слив: Ретельно вимийте сливи і розріжте їх навпіл, видаливши кісточки. Створення ароматного шару: У великій каструлі з нержавіючої сталі викладайте сливи шарами, пересипаючи кожен шар лавровим листом, гвоздикою та перцем. Цей шар спецій додасть маринаду особливого аромату. Маринад: У окремій каструлі змішайте цукор та яблучний оцет. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру. Заливка слив: Гарячим маринадом залийте сливи в каструлі. Прикрийте каструлю кришкою або тарілкою і залиште настоюватися при кімнатній температурі на 5 днів. Процес маринування: Протягом 5 днів кілька разів на день (вранці та ввечері) зливайте маринад з каструлі, доводите його до кипіння і знову заливайте сливи. Ця процедура допоможе сливам краще просочитися маринадом і стане запорукою їхнього довгого зберігання. Стерилізація та консервування: Після 5 днів маринування простерилізуйте банки та кришки. Викладіть мариновані сливи в банки, залийте їх гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до краю банки. Закатайте банки і переверніть їх догори дном. Укутайте банки теплою ковдрою і залиште до повного охолодження.

Поради:

Для маринування найкраще використовувати стиглі, але тверді сливи.

Якщо ви хочете отримати більш солодкий смак, збільште кількість цукру.

Для гострішого смаку можна додати додатково кілька горошин чорного перцю.

Мариновані сливи можна зберігати в прохолодному темному місці протягом тривалого часу.

Ще раніше ми повідомляли, як приготувати борщову заправку на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!