Ідеально до святкового столу: Як приготувати запорізькі канапки з оселедцем на закуску
Сьогодні пропонуємо вам приготувати дуже смачні, ситні та красиві канапки з оселедцем. Це страва, яка виглядає дуже привабливо на святковому столі та припаде до смаку всім гостям.
Рецептом запорізьких канапок з оселедцем та чорним хлібом поділились у виданні gospodynka. Це одні з найпопулярніших бутербродів на Новий рік.
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Інгредієнти:
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Огірки мариновані – 2 шт.
- Помідор свіжий – 1 шт.
- Петрушка – 1 пучок
- Хліб чорний – 300 г.
- Закуска куряча або будь-яка намазка – 150 г.
- Масло вершкове – 50 г.
- Оселедець – 200 г.
Приготування:
- Навпіл ріжемо шматочки чорного хлібу. Можна використовувати хліб з кунжутом для особливого смаку.
- Половину нарізаного хліба намазуємо вершковим маслом, а іншу половину – будь-якою намазкою, наприклад, курячою.
- На кожний шматочок хліба кладемо листочок петрушки.
- Тоненькими кільцями нарізаємо свіжий огірок та мариновані огірки.
- Напівкільцями нарізаємо свіжий помідор. Деякі канапки можна зробити зі свіжим огірком, інші – з маринованим, а залишок – з помідором.
- Шматочки оселедця ріжемо на тоненькі смужки і викладаємо зверху.
- Канапки готові! Це прекрасний перекус або додаток до святкового столу.
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