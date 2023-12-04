Ідеально до святкового столу: Як приготувати запорізькі канапки з оселедцем на закуску

Сьогодні пропонуємо вам приготувати дуже смачні, ситні та красиві канапки з оселедцем. Це страва, яка виглядає дуже привабливо на святковому столі та припаде до смаку всім гостям.

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Рецептом запорізьких канапок з оселедцем та чорним хлібом поділились у виданні gospodynka. Це одні з найпопулярніших бутербродів на Новий рік.

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Інгредієнти:

Огірок свіжий – 1 шт.

Огірки мариновані – 2 шт.

Помідор свіжий – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок

Хліб чорний – 300 г.

Закуска куряча або будь-яка намазка – 150 г.

Масло вершкове – 50 г.

Оселедець – 200 г.

Приготування:

Навпіл ріжемо шматочки чорного хлібу. Можна використовувати хліб з кунжутом для особливого смаку. Половину нарізаного хліба намазуємо вершковим маслом, а іншу половину – будь-якою намазкою, наприклад, курячою. На кожний шматочок хліба кладемо листочок петрушки. Тоненькими кільцями нарізаємо свіжий огірок та мариновані огірки. Напівкільцями нарізаємо свіжий помідор. Деякі канапки можна зробити зі свіжим огірком, інші – з маринованим, а залишок – з помідором. Шматочки оселедця ріжемо на тоненькі смужки і викладаємо зверху. Канапки готові! Це прекрасний перекус або додаток до святкового столу.

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