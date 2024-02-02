Ідеально до пасти: рецепт сицилійського песто

У Італії існує різноманіття песто, але цей, інспірований сицилійським томатним песто або "Песто алла Трапанезе", відрізняється використанням мигдалю замість кедрових горішків у "Песто алла Дженовезе".

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До цього соусу додають свіжі томати, особливо популярні на півдні, такі як маленькі і солодкі помідори Пачіно, що нагадують чері. Це додає соусу легкість і яскравий смак. Про це пише Shuba.

Сицилійське песто чудово пасує до макаронів з невеликою кількістю свіжої моцарели, на кростіні, або як приправа для грильованого м'яса чи овочів. Також можна використовувати його на сирній тарілці.

Інгредієнти:

Мигдаль - 90 г

Часник - 1 зубчик

Томати чері - 500 г

Морська сіль - 10 г

Перець чилі мелений - 2 г

Оливкова олія Extra Virgin - 100 мл

Пармезан тертий - 60 г

Базилік - 120 г

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Приготування:

Обсмажте мигдаль на сухій сковороді, потім наріжте його. Очистіть і подрібніть часник. Розріжте томати навпіл.

Подрібніть мигдаль і часник. Покладіть мигдаль і часник в чашу кухонного комбайна або блендера.Подрібніть їх до однорідної маси.

Додайте в чашу базилік, томати, сіль і перець. Знову збийте все до однорідного стану.

При працюючому двигуні блендера тонкою цівкою влийте оливкову олію.Перемішайте до отримання однорідної маси.

Перекладіть соус песто в миску.Додайте тертий пармезан і перемішайте.

Готовий сицилійський соус песто можна подавати з макаронами, використовувати як намазку для брускети або як приправу до курки, риби або стейка.

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