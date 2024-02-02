Ідеально до пасти: рецепт сицилійського песто
У Італії існує різноманіття песто, але цей, інспірований сицилійським томатним песто або "Песто алла Трапанезе", відрізняється використанням мигдалю замість кедрових горішків у "Песто алла Дженовезе".
До цього соусу додають свіжі томати, особливо популярні на півдні, такі як маленькі і солодкі помідори Пачіно, що нагадують чері. Це додає соусу легкість і яскравий смак. Про це пише Shuba.
Сицилійське песто чудово пасує до макаронів з невеликою кількістю свіжої моцарели, на кростіні, або як приправа для грильованого м'яса чи овочів. Також можна використовувати його на сирній тарілці.
Інгредієнти:
- Мигдаль - 90 г
- Часник - 1 зубчик
- Томати чері - 500 г
- Морська сіль - 10 г
- Перець чилі мелений - 2 г
- Оливкова олія Extra Virgin - 100 мл
- Пармезан тертий - 60 г
- Базилік - 120 г
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Приготування:
Обсмажте мигдаль на сухій сковороді, потім наріжте його. Очистіть і подрібніть часник. Розріжте томати навпіл.
Подрібніть мигдаль і часник. Покладіть мигдаль і часник в чашу кухонного комбайна або блендера.Подрібніть їх до однорідної маси.
Додайте в чашу базилік, томати, сіль і перець. Знову збийте все до однорідного стану.
При працюючому двигуні блендера тонкою цівкою влийте оливкову олію.Перемішайте до отримання однорідної маси.
Перекладіть соус песто в миску.Додайте тертий пармезан і перемішайте.
Готовий сицилійський соус песто можна подавати з макаронами, використовувати як намазку для брускети або як приправу до курки, риби або стейка.
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