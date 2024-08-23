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Ідеально до м‘яса: рецепт пряного сливового соусу на зиму

Ціхоцька Марія

Ідеально до м‘яса: рецепт пряного сливового соусу на зиму
Цей соус виходить дуже смачний та пряний

Хочете додати нових яскравих ноток до своїх м'ясних страв? Спробуйте домашній сливовий соус! Його солодкувато-кислий смак чудово доповнить смак м'яса, створивши незабутній смаковий букет. Про це пише Shuba.

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Чому варто обрати сливовий соус?

  • Універсальність: Ідеально підходить до м'яса будь-якого виду: від соковитої курки до ніжного ростбіфу.
  • Простота приготування: З цим рецептом впорається навіть новачок на кухні.
  • Натуральність: Без штучних барвників та консервантів, лише натуральні інгредієнти.
  • Довгий термін зберігання: Завдяки стерилізації соус можна зберігати протягом тривалого часу.

Інгредієнти:

  • Сливи стиглі – 2 кг
  • Цукор – 300 г
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Перець чорний мелений – 1 ч. л.
  • Перець червоний мелений – 1 ч. л.
  • Карі – 2 ч. л.
  • Часник сушений – 2 ч. л.
  • Вода – 2-3 ст. л.

Покроковий рецепт:

  1. Підготовка слив: Ретельно вимийте сливи, видаліть кісточки і наріжте м'якоть на невеликі шматочки.
  2. Варіння слив: Перекладіть сливи в каструлю, додайте воду і поставте на середній вогонь. Варіть під кришкою близько 30 хвилин, доки сливи не стануть м'якими.
  3. Подрібнення: Використовуючи блендер або погружний блендер, перебийте варені сливи до однорідної маси.
  4. Додавання спецій: Додайте до сливового пюре сіль, цукор, перець, карі та сушений часник. Ретельно перемішайте.
  5. Варіння соусу: Поверніть суміш на вогонь і варіть ще 10-15 хвилин, постійно помішуючи, до загустіння.
  6. Стерилізація банок: Ретельно вимийте банки і кришки. Простерилізуйте їх зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою).
  7. Розлив соусу: Гарячий соус розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками і переверніть догори дном. Залиште так до повного охолодження.

Поради:

  • Солодкість: Якщо ви любите солодший соус, додайте більше цукру.
  • Гострота: Для любителів гострого можна додати більше червоного перцю або жмежинку свіжого чилі.
  • Прянощі: Експериментуйте з різними спеціями. Крім карі, добре поєднуються з сливою кориця, гвоздика, імбир.
  • Консистенція: Якщо ви хочете отримати більш густий соус, варіть його трохи довше.

Як подавати:

Сливовий соус чудово поєднується з:

  • М'ясом: відмінно підходить до смаженої курки, свинини, яловичини, качки.
  • Гарнірами: можна додавати до рису, картоплі пюре, гречки.
  • Сендвічами: додасть пікантну нотку вашим бутербродам.

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