Ідеально і до м‘яса, і до овочів: рецепт французького томатного соусу на зиму

Французький томатний соус – це класика кулінарії, яка ідеально доповнює курку, картоплю і багато інших страв. Його оксамитова текстура і насичений смак роблять його улюбленим соусом багатьох гурманів. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Томати: 800 г (вибирайте стиглі, м'ясисті помідори)

800 г (вибирайте стиглі, м'ясисті помідори) Цибуля ріпчаста: 1 шт. (середнього розміру)

1 шт. (середнього розміру) Вершкове масло: 40 г (додає соусний вершковий смак)

40 г (додає соусний вершковий смак) Лавровий лист: 1 шт.

1 шт. Чебрець: кілька гілочок

кілька гілочок Петрушка: кілька гілочок

кілька гілочок Цукор: 5 г (для балансування кислотності)

5 г (для балансування кислотності) Сіль: за смаком

за смаком Перець чорний мелений: за смаком

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Покрокова інструкція:

Помідори бланшуйте, щоб легко зняти шкірку. Цибулю дрібно наріжте. Чебрець і петрушку помийте і обсушіть.

Розтопіть вершкове масло в каструлі з товстим дном. Додайте цибулю і пасеруйте до золотистого кольору.

Додайте до цибулі нарізані помідори, лавровий лист, чебрець, сіль, цукор і перець за смаком. Перемішайте і тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, або доки помідори не стануть м'якими.

Видаліть лавровий лист і зелень. Збийте соус за допомогою блендера до однорідної консистенції.

Готовий соус перелийте в соусник і подавайте гарячим до м'яса, картоплі або пасти.

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