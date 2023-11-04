Ідеально для Олів'є на Новий рік: Як приготувати мариновані огірки та горошок для салатів на зиму
Салат Олів'є – це смачний та популярний страва, особливо під час святкового сезону, зокрема Нового Року. Один із його основних інгредієнтів – це зелений горошок, а також солоні огірки.
Якщо ви бажаєте мати ці компоненти завжди під рукою, ось рецепт консервації від блогу "Домашня консервація", який вам в цьому допоможе. Ця заготовка стане чудовою основою для приготування Олів'є та інших салатів у будь-який час року. Насолоджуйтеся смачними стравами без зусиль та витрат часу на покупку і підготовку інгредієнтів.
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Інгредієнти на одну літрову банку:
- Зелений сухий горошок
- Огірки
- Часник (2-3 зубчики)
- Кілька листків вишні та смородини
- Кілька квіток кропу
Для розсолу:
- 1 літр води
- 1 ст. ложка солі
- 2 ст. ложки цукру
- 2 ст. ложки оцту (9%)
Приготування:
- Почніть зі вварювання зеленого горошку до потрібної м'якості.
- У підготовлену літрову банку помістіть кріп, 2-3 зубчики часнику, а також по декілька листочків чорної смородини і вишні. Наліпіть огірків щільно, але не заповнюйте банку до вершини, залиште трохи місця для горошку. Додайте готовий зелений горошок (виходить трохи менше, ніж в стандартній банці з магазину).
- Залийте банку огірків та горошку окропом і залиште їх в ньому протягом 15-20 хвилин.
- Тепер приготуйте розсіл: воду доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор.
- Вилийте попередню воду із банки з огірками і горошком. Додайте цукор та оцет. Потім залийте банку підготовленим розсолом та поставте на стерилізацію. З моменту закипання води в каструлі, стерилізуйте банки протягом п'яти хвилин.
- Закрийте банки кришками і зачекайте, доки вони охолонуть.
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