Ідеально для Олів'є на Новий рік: Як приготувати мариновані огірки та горошок для салатів на зиму

Салат Олів'є – це смачний та популярний страва, особливо під час святкового сезону, зокрема Нового Року. Один із його основних інгредієнтів – це зелений горошок, а також солоні огірки.

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Якщо ви бажаєте мати ці компоненти завжди під рукою, ось рецепт консервації від блогу "Домашня консервація", який вам в цьому допоможе. Ця заготовка стане чудовою основою для приготування Олів'є та інших салатів у будь-який час року. Насолоджуйтеся смачними стравами без зусиль та витрат часу на покупку і підготовку інгредієнтів.

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Інгредієнти на одну літрову банку:

Зелений сухий горошок

Огірки

Часник (2-3 зубчики)

Кілька листків вишні та смородини

Кілька квіток кропу

Для розсолу:

1 літр води

1 ст. ложка солі

2 ст. ложки цукру

2 ст. ложки оцту (9%)

Приготування:

Почніть зі вварювання зеленого горошку до потрібної м'якості. У підготовлену літрову банку помістіть кріп, 2-3 зубчики часнику, а також по декілька листочків чорної смородини і вишні. Наліпіть огірків щільно, але не заповнюйте банку до вершини, залиште трохи місця для горошку. Додайте готовий зелений горошок (виходить трохи менше, ніж в стандартній банці з магазину). Залийте банку огірків та горошку окропом і залиште їх в ньому протягом 15-20 хвилин. Тепер приготуйте розсіл: воду доведіть до кипіння, додайте сіль і цукор. Вилийте попередню воду із банки з огірками і горошком. Додайте цукор та оцет. Потім залийте банку підготовленим розсолом та поставте на стерилізацію. З моменту закипання води в каструлі, стерилізуйте банки протягом п'яти хвилин. Закрийте банки кришками і зачекайте, доки вони охолонуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

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