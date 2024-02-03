Ідеально для володарок тонкого та ослабленого волосся: стрижка Аврора – тренд 2024 року

Стрижка Аврора набула популярності завдяки своїй універсальності. Багатошарова зачіска підходить володаркам тонкого та ослабленого волосся. Також вона гарно виглядає на локонах будь-якої довжини. Про це пише Today.

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Стрижка Аврора була однією з найтрендовіших у 80-х та 90-х роках. Багато її різновидів актуальні й у наші дні. Вона являє собою шапочку з волосся, розташовану на "ніжці" із філірованих пасм.

Головна особливість стрижки – у різкому контрасті довжини верхньої та нижньої частин волосся.

Стрижка для короткого волосся

Коротке пряме волосся ідеально підходить для створення стрижки Аврора. Вона візуально додає пасмам об'єму та пишності. Така стрижка здатна омолодити жінку зрілого віку і додати шарму молодим дівчатам.

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Стрижка для середнього волосся

Хороша довжина волосся для стрижки Аврора – середня. Вона схожа на драбинку, але чіткі межі між шарами відсутні, одні пасма плавно переходять в інші, поступово нарощуючи довжину. Вдала форма довго тримається, поки локони не відростуть. Таку зачіску можна носити як з чубчиком, так і без нього.

Стрижка для довгого волосся

Жінкам з довгим волоссям можна вибирати цю стрижку тільки якщо воно густе та здорове. Бо стилісту буде складно створити потрібну структуру по всій довжині пошкодженого волосся, адже у такій стрижці практично немає об'єму на кінчиках волосся. Головна перевага зачіски – відсутність потреби у щоденному укладанні.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.

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