Ідеально для дружньої компанії: рецепт коктейлю 'Полярне сяйво' з медом та шампанським

Цей коктейль дуже просто та швидко готується, але від смаку всі будуть у захваті. Чудовий варіант для проведення свят та вихідних.

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Ще один його плюс – він не дуже п‘янкий, тому паралельно ви зможете готувати вечерю та просто спілкуватись з друзями. Поєднання меду та шампанського створює неймовірну гармонію. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Горілка - 50 мл

Сік лимона - 50 мл

Мед - 1 ст. л.

Шампанське - 100 мл

Приготування

Змішайте в шейкері горілку, сік лимона і мед. Вилийте все в фужер і додайте шампанське. Подавайте напій із соломинкою.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати коктейль за 5 хвилин.

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