Господині порадили, що потрібно додати до квашеної капусти, щоб вона хрумтіла

Доступний, корисний та смачний овоч – капуста – ідеально підходить для різних методів консервації на зиму. Ви можете використовувати її як начинку для пиріжків або заквашувати. Однак, головне - зробити квашену капусту хрусткою та соковитою, уникнувши м'якості.

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Про це пише tutkatamka.

Для того, щоб досягти хрусту під час заквашування капусти в її власному соку, важливо додавати сіль. Це допомагає зберегти структуру овоча. Ідеальне співвідношення: 1 столова ложка солі на 1 кілограм капусти. Крім того, в перші 2-3 дні бродіння важливо опускати в капусту дерев'яну паличку, щоб видалити надлишок вуглекислого газу.

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Вам знадобляться наступні інгредієнти:

3 кілограми білокачанної капусти

300 грамів моркви

1 столова ложка цукру

3 столові ложки солі

2 гілочки гвоздики

2 лаврових листа

5-6 горошинок запашного перцю

І ось простий спосіб приготування:

Очистіть капусту від верхнього листя та видаліть стрижень. Дрібно нашаткуйте її. Посоліть капусту, додайте цукор і добре перемішайте руками. Також включіть натерту моркву та спеції, і все це ретельно перемішайте. Ущільніть капусту в посуді, притисніть до неї вагу та закрийте марлею. Залиште її при кімнатній температурі для бродіння. Час від часу знімайте піну та занурюйте дерев'яну паличку в капусту. Через 3-4 дні бродіння закінчиться, і тоді вагу можна видалити. Капусту слід перенести в прохолодне місце для подальшого зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти капусту на весь зимовий період.

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