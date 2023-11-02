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Господині порадили, що потрібно додати до квашеної капусти, щоб вона хрумтіла

Ціхоцька Марія

Господині порадили, що потрібно додати до квашеної капусти, щоб вона хрумтіла

Доступний, корисний та смачний овоч – капуста – ідеально підходить для різних методів консервації на зиму. Ви можете використовувати її як начинку для пиріжків або заквашувати. Однак, головне - зробити квашену капусту хрусткою та соковитою, уникнувши м'якості.

Про це пише tutkatamka.

Для того, щоб досягти хрусту під час заквашування капусти в її власному соку, важливо додавати сіль. Це допомагає зберегти структуру овоча. Ідеальне співвідношення: 1 столова ложка солі на 1 кілограм капусти. Крім того, в перші 2-3 дні бродіння важливо опускати в капусту дерев'яну паличку, щоб видалити надлишок вуглекислого газу.

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Вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • 3 кілограми білокачанної капусти
  • 300 грамів моркви
  • 1 столова ложка цукру
  • 3 столові ложки солі
  • 2 гілочки гвоздики
  • 2 лаврових листа
  • 5-6 горошинок запашного перцю

І ось простий спосіб приготування:

  1. Очистіть капусту від верхнього листя та видаліть стрижень. Дрібно нашаткуйте її.
  2. Посоліть капусту, додайте цукор і добре перемішайте руками. Також включіть натерту моркву та спеції, і все це ретельно перемішайте.
  3. Ущільніть капусту в посуді, притисніть до неї вагу та закрийте марлею. Залиште її при кімнатній температурі для бродіння.
  4. Час від часу знімайте піну та занурюйте дерев'яну паличку в капусту. Через 3-4 дні бродіння закінчиться, і тоді вагу можна видалити. Капусту слід перенести в прохолодне місце для подальшого зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти капусту на весь зимовий період.

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