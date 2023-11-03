Господині підказали, як убезпечити крупи від жучків

Існує багато різних видів круп, які ми вживаємо в їжу та зберігаємо вдома після покупки. Проте недотримання правил зберігання може призвести до появи жуків або молі в цих продуктах.

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Уніан надав декілька порад щодо того, як правильно зберігати крупи в домашніх умовах.

Для того, щоб зрозуміти, як зберігати крупи, щоб уникнути появи комах, важливо знати, що личинки цих комах можуть бути в продукті вже на момент покупки, і треба бути уважними при виборі. Тому після придбання крупи краще піддати їх термічній обробці на сковорідці. Переважно, важливо враховувати умови зберігання круп, щоб запобігти появі молі. Не рекомендується зберігати їх в простих поліетиленових пакетах або залишати у заводській упаковці. Найкраще для зберігання круп підходять скляні банки або контейнери з кераміки чи металу. Важливо завжди щільно закривати їх і зберігати в темному місці.

Також можна використовувати народні методи для відлякування жучків. Для цього покладіть часник, гіркий перець або лавровий листок в ємність з крупами. Також, в шафці, де ви зберігаєте крупи, можна розмістити мішечки з лавандою, полином, гвоздикою або м'ятою. Щоб підтримувати оптимальні умови зберігання, регулярно протирайте полиці шафки оцтом.

Також зверніть увагу на умови зберігання. Для збереження продукту належить обирати сухе та тепле місце, при цьому слід уникати прямого сонячного світла. Не рекомендується зберігати крупи в підвалах, неутеплених балконах чи в холодильнику, оскільки низькі температури та велика вологість можуть призвести до швидкого псування продукту. Оптимальним вибором є шафка на кухні або спеціальна камора.

Нагадаємо, ми вже писали, які крупи не потрібно варити.

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