Господині підказали рецепт копійчаного засобу, який миттєво освіжить повітря у приміщенні
Цей бюджетний спрей швидко освіжить повітря в вашому будинку, і приємний аромат протримається протягом кількох тижнів. Його рецептом поділилась у своєму блозі Джилл Ністу.
Як приготувати свій освіжувач повітря
Щоб приготувати освіжувач повітря, вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 6 столових ложок дистильованої води - вона допоможе спрею зберігатися тривалий час.
- Ефірні олії лаванди і лимону - по 10 крапель кожної. Ці олії нададуть аромату свіжість і сприяють релаксації.
- Емульгатор - 2 столові ложки. Якщо додати медичний спирт або горілку, це допоможе змішувати воду та ефірні олії.
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Процес приготування
- Візьміть скляну пляшку з розпилювачем.
- Додайте в дистильовану воду емульгатор і ефірні олії.
- Закрийте пляшку та добре струсніть, щоб всі інгредієнти змішалися.
- Готовий спрей можна використовувати для освіження повітря вдома.
створити атмосферу свіжості в вашому будинку. Щоб підсилити аромат, розприскуйте його на штори, меблі, одяг, і насолоджуйтеся приємним ароматом, який триматиметься протягом тривалого часу.
Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати натуральний освіжувач повітря.
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