Господині підказали два лайфхаки, які допоможуть зберегти хліб свіжим до 12 днів

Нерідко ми купуємо хліб, який вже на наступний день покривається пліснявою. Ймовірно, причиною цього є неправильні умови зберігання.

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Радіотрек підкаже, як зберігати хліб, щоб він довше залишався свіжим.

Щоб зберегти свіжість хліба, господині рекомендують використовувати дерев'яні хлібниці з ялівцю, берези або модрини. Ці матеріали створюють сприятливий мікроклімат для хліба і мають бактерицидні властивості. Проте слід пам'ятати, що такі контейнери рекомендується замінювати кожні 2-3 роки, оскільки вони можуть абсорбувати непотрібні запахи.

Якщо ви зберігаєте хліб у поліетиленових пакетах, потрібно створити додаткову вентиляцію, зробивши отвори для запобігання парниковому ефекту. Як альтернативу, рекомендується використовувати металеву харчову фольгу або керамічні горщики та каструлі.

Щодо різних видів хліба, експерти вказують на корисність зберігання виробів з пшеничного та житнього борошна окремо один від одного. Це допомагає зберегти смак і аромат кожного виду хліба.

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Для запобігання потрапляння на випічку пилу та бруду, а також для забезпечення "дихання" хліба, можна використовувати спеціальні паперові пакети. Проте вони не захищають від висихання. Як альтернативу, господині рекомендують використовувати багаторазові пакети з перфорованими прокладками, в яких хліб може залишатися свіжим до 10-12 днів.

Нагадаємо,ми вже писали, як зберегти свіжість хліба.

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