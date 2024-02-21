Готуємось до весни: основні правила зберігання шуби, які вбережуть хутро від псування

Після завершення зимового сезону багато хто замислюється, де і як краще зберегти свою шубу до наступної зими. Адже неправильне зберігання може завдати шкоди якості та зовнішньому вигляду виробу.

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Щоб шуба служила довго, її треба правильно підготувати до зберігання, створити правильні умови та догляд під час зберігання. Таким чином хутро залишиться у чудовому стані. Про це пише norkovajashuba.

Підготовка до зберігання

Перед тим як відправити шубу "на канікули", ретельно очистіть її від бруду та пилу – віднесіть у хімчистку або почистіть вдома. Після цього помістіть виріб у спеціальний чохол з тканини та повісьте на плічки для зберігання.

Умови зберігання

Ідеальне місце для зберігання шуби – простора шафа. Важливо, щоб хутро не торкалося інших речей і не було підвищеної вологості (не більше 65%). Якщо шуба під час зберігання відсиріла, залиште її висихати природнім шляхом.

Догляд під час зберігання

Раз на 2-3 місяці виймайте шубу з чохла, провітрюйте та відправляйте назад. Така періодичність допомагає підтримувати якість хутряного виробу.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете зберегти свою шубу в ідеальному стані до наступної зими!

Нагадаємо, ми вже писали, з чим носити шубу з еко-хутра.

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