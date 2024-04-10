Гості будуть у захваті: рецепт апельсинового чаю

Відчуйте вибух свіжості та тепла з кожним ковтком цього неймовірного напою. Апельсиновий чай не лише зігріє вас у холодну днину, але й подарує приємну прохолоду в спекотний літній день.

Секрет цього чаю – апельсин у трьох іпостасях: ароматна цедра, соковитий сік та шматочки стиглого плоду. А для любителів гірчинки можна додати цедру лимона або лайма. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

2 апельсини

10 г імбиру

2 склянки води

1/6 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного листового чаю

Цукор за смаком

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Приготування:

Підготуйте апельсини: ретельно вимийте, обсушіть рушником. З одного апельсина натріть цедру на грубій тертушці, а з обох вичавіть сік. Другий апельсин наріжте невеликими шматочками. Очистіть і наріжте тонкими скибочками імбир. Закип'ятіть воду: влийте воду в каструлю, додайте цедру та імбир, доведіть до кипіння. Через 5 хвилин всипте сіль. Заваріть чай: додайте чайний лист, кип'ятіть 1 хвилину. З'єднайте всі компоненти: процідіть чай, влийте апельсиновий сік, додайте цукор. Покладіть шматочки апельсина в чашки, розлийте чай.

Насолоджуйтесь ароматним та зігріваючим апельсиновим чаєм!

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