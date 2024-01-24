Горітимуть у 5 разів довше: Як правильно топити піч дровами
Топка печі дровами – це традиційний спосіб опалення, який досі використовується в багатьох будинках. Однак, щоб він був ефективним і економним, необхідно дотримуватися певних правил.
Для кращого горіння дров можна використовувати спеціальні підпалювачі. Якщо ви хочете, щоб дрова горіли довше, можна додати в них трохи трісок. Щоб уникнути задимлення, не закривайте засувку повністю, поки дрова повністю не прогорять. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зробити топку печі більш ефективною і заощадити на дровах, пише УНІАН.
Читайте також: Експерт розповів, як ефективно зігрітися, коли вдома немає опалення
Чому дрова в печі швидко згорають
Існує кілька основних причин, чому дрова в печі можуть швидко згоряти:
- Неправильне укладання дров. Якщо дрова складені неправильно, то вони не будуть горіти рівномірно, а швидко згорять у центрі.
- Невміння вчасно закрити засувку. Якщо засувка закрита занадто рано, то дрова не зможуть повністю прогоріти і дадуть мало тепла.
- Невдало обрана порода дерева. М'які породи деревини горять швидше, ніж тверді.
- Невідповідна температура дров. Сухі дрова горять швидше, ніж сирі.
- Нерозігріта топка. Якщо топка холодна, то дрова будуть витрачати більше часу на розігрів, а отже, згорятимуть швидше.
- Велика кількість сажі. Сажа заважає проникненню повітря в топку, що також призводить до швидкого згоряння дров.
- Відсутність регулювання кількості дров в залежності від температури на вулиці. Чим холодніше на вулиці, тим більше дров потрібно покласти в піч.
Як правильно топити піч дровами
Щоб дрова в печі горіли довше і ефективніше, необхідно дотримуватися наступних правил:
- Укладайте дрова правильно. Дрова слід укладати у вигляді піраміди, причому нижній ряд повинен бути ширшим, ніж верхній. Між дровами залишайте невеликі проміжки для циркуляції повітря.
- Закривайте засувку вчасно. Коли дрова загоряться, починайте поступово закривати засувку. Закрийте її повністю, коли дрова повністю прогорять.
- Вибирайте правильну породу дерева. Для топки печі найкраще підходять тверді породи деревини, такі як дуб, бук, ясен, береза.
- Готуйте дрова заздалегідь. Сухі дрова горять довше і ефективніше, ніж сирі. Тому бажано занести дрова в будинок за 2-3 дні до топки, щоб вони просохли.
- Розігрівайте топку. Перед тим як покласти дрова в топку, розігрійте її, спаливши там кілька трісок.
- Дотримуйтесь режиму горіння. Оптимальна температура горіння дров – до 320 градусів. При більш високій температурі дрова будуть горіти занадто швидко.
- Прибирайте сажу. Сажа засмічує димохід і погіршує тягу. Тому її необхідно регулярно видаляти.
Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!