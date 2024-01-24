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Горітимуть у 5 разів довше: Як правильно топити піч дровами

Ігор Романько

Чому в печі швидко згоряють дрова

Топка печі дровами – це традиційний спосіб опалення, який досі використовується в багатьох будинках. Однак, щоб він був ефективним і економним, необхідно дотримуватися певних правил.

Для кращого горіння дров можна використовувати спеціальні підпалювачі. Якщо ви хочете, щоб дрова горіли довше, можна додати в них трохи трісок. Щоб уникнути задимлення, не закривайте засувку повністю, поки дрова повністю не прогорять. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зробити топку печі більш ефективною і заощадити на дровах, пише УНІАН.

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Чому дрова в печі швидко згорають

Існує кілька основних причин, чому дрова в печі можуть швидко згоряти:

  • Неправильне укладання дров. Якщо дрова складені неправильно, то вони не будуть горіти рівномірно, а швидко згорять у центрі.
  • Невміння вчасно закрити засувку. Якщо засувка закрита занадто рано, то дрова не зможуть повністю прогоріти і дадуть мало тепла.
  • Невдало обрана порода дерева. М'які породи деревини горять швидше, ніж тверді.
  • Невідповідна температура дров. Сухі дрова горять швидше, ніж сирі.
  • Нерозігріта топка. Якщо топка холодна, то дрова будуть витрачати більше часу на розігрів, а отже, згорятимуть швидше.
  • Велика кількість сажі. Сажа заважає проникненню повітря в топку, що також призводить до швидкого згоряння дров.
  • Відсутність регулювання кількості дров в залежності від температури на вулиці. Чим холодніше на вулиці, тим більше дров потрібно покласти в піч.

Як правильно топити піч дровами

Щоб дрова в печі горіли довше і ефективніше, необхідно дотримуватися наступних правил:

  • Укладайте дрова правильно. Дрова слід укладати у вигляді піраміди, причому нижній ряд повинен бути ширшим, ніж верхній. Між дровами залишайте невеликі проміжки для циркуляції повітря.
  • Закривайте засувку вчасно. Коли дрова загоряться, починайте поступово закривати засувку. Закрийте її повністю, коли дрова повністю прогорять.
  • Вибирайте правильну породу дерева. Для топки печі найкраще підходять тверді породи деревини, такі як дуб, бук, ясен, береза.
  • Готуйте дрова заздалегідь. Сухі дрова горять довше і ефективніше, ніж сирі. Тому бажано занести дрова в будинок за 2-3 дні до топки, щоб вони просохли.
  • Розігрівайте топку. Перед тим як покласти дрова в топку, розігрійте її, спаливши там кілька трісок.
  • Дотримуйтесь режиму горіння. Оптимальна температура горіння дров – до 320 градусів. При більш високій температурі дрова будуть горіти занадто швидко.
  • Прибирайте сажу. Сажа засмічує димохід і погіршує тягу. Тому її необхідно регулярно видаляти.

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