Горітимуть у 5 разів довше: Як правильно топити піч дровами

Топка печі дровами – це традиційний спосіб опалення, який досі використовується в багатьох будинках. Однак, щоб він був ефективним і економним, необхідно дотримуватися певних правил.

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Для кращого горіння дров можна використовувати спеціальні підпалювачі. Якщо ви хочете, щоб дрова горіли довше, можна додати в них трохи трісок. Щоб уникнути задимлення, не закривайте засувку повністю, поки дрова повністю не прогорять. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зробити топку печі більш ефективною і заощадити на дровах, пише УНІАН.

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Чому дрова в печі швидко згорають

Існує кілька основних причин, чому дрова в печі можуть швидко згоряти:

Неправильне укладання дров . Якщо дрова складені неправильно, то вони не будуть горіти рівномірно, а швидко згорять у центрі.

. Якщо дрова складені неправильно, то вони не будуть горіти рівномірно, а швидко згорять у центрі. Невміння вчасно закрити засувку . Якщо засувка закрита занадто рано, то дрова не зможуть повністю прогоріти і дадуть мало тепла.

. Якщо засувка закрита занадто рано, то дрова не зможуть повністю прогоріти і дадуть мало тепла. Невдало обрана порода дерева. М'які породи деревини горять швидше, ніж тверді.

Невідповідна температура дров . Сухі дрова горять швидше, ніж сирі.

. Сухі дрова горять швидше, ніж сирі. Нерозігріта топка . Якщо топка холодна, то дрова будуть витрачати більше часу на розігрів, а отже, згорятимуть швидше.

. Якщо топка холодна, то дрова будуть витрачати більше часу на розігрів, а отже, згорятимуть швидше. Велика кількість сажі . Сажа заважає проникненню повітря в топку, що також призводить до швидкого згоряння дров.

. Сажа заважає проникненню повітря в топку, що також призводить до швидкого згоряння дров. Відсутність регулювання кількості дров в залежності від температури на вулиці. Чим холодніше на вулиці, тим більше дров потрібно покласти в піч.

Як правильно топити піч дровами

Щоб дрова в печі горіли довше і ефективніше, необхідно дотримуватися наступних правил:

Укладайте дрова правильно . Дрова слід укладати у вигляді піраміди, причому нижній ряд повинен бути ширшим, ніж верхній. Між дровами залишайте невеликі проміжки для циркуляції повітря.

. Дрова слід укладати у вигляді піраміди, причому нижній ряд повинен бути ширшим, ніж верхній. Між дровами залишайте невеликі проміжки для циркуляції повітря. Закривайте засувку вчасно. Коли дрова загоряться, починайте поступово закривати засувку. Закрийте її повністю, коли дрова повністю прогорять.

Вибирайте правильну породу дерева . Для топки печі найкраще підходять тверді породи деревини, такі як дуб, бук, ясен, береза.

. Для топки печі найкраще підходять тверді породи деревини, такі як дуб, бук, ясен, береза. Готуйте дрова заздалегідь . Сухі дрова горять довше і ефективніше, ніж сирі. Тому бажано занести дрова в будинок за 2-3 дні до топки, щоб вони просохли.

. Сухі дрова горять довше і ефективніше, ніж сирі. Тому бажано занести дрова в будинок за 2-3 дні до топки, щоб вони просохли. Розігрівайте топку . Перед тим як покласти дрова в топку, розігрійте її, спаливши там кілька трісок.

. Перед тим як покласти дрова в топку, розігрійте її, спаливши там кілька трісок. Дотримуйтесь режиму горіння . Оптимальна температура горіння дров – до 320 градусів. При більш високій температурі дрова будуть горіти занадто швидко.

. Оптимальна температура горіння дров – до 320 градусів. При більш високій температурі дрова будуть горіти занадто швидко. Прибирайте сажу. Сажа засмічує димохід і погіршує тягу. Тому її необхідно регулярно видаляти.

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