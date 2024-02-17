Гортензії квітнутимуть, як скажені: Садівники пояснили, як підготуватися до весни

Гортензії вважаються одними з найкрасивіших і найбагатших квітів, які можна виростити у саду. Однак мороз і холод можуть пошкодити їх.

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На щастя, є кілька кроків, які садівники можуть зробити, щоб допомогти гортензіям перед настанням весни. Про це повідомляє Express.co.uk.

Мульчування

Захистіть гортензії шляхом мульчування навколо основи, щоб"ізолювати коріння від суворих зимових температур. Це не тільки допомагає утеплити навколо рослини, але й захистить ґрунт і його поживні речовини від неминучого сильного дощу.

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Обрізка

Уникайте обрізки пізньої осені або взимку, оскільки ви можете випадково видалити бруньки, заготовлені для цвітіння наступного року. Якщо вам потрібно обрізати гортензію, робіть це відразу після того, як вони відцвітуть влітку.

Добриво

Ранньою весною внесіть добриво з повільним вивільненням, призначене для квітучих кущів, щоб сприяти яскравому цвітінню. Це забезпечить збалансоване постачання азоту, фосфору та калію для підтримки здорового росту та цвітіння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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