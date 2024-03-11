Гомілки під пергаментом: швидкий рецепт

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Гомілки під пергаментом

Дякую моїй тещі за чудовий рецепт.

Зверніть увагу на папір, гомілки курячі готуються як у пергаменті, на власній парі. Моя порада – готувати на тефлоновій сковороді чи каструлі.

1-1,5 кілограма курячих гомілок

2-3 картопляні (необов'язково)

8-10 цибулі шалот (необов'язково)

Для соусу:

оливкової олії (60 мл)

1 столова ложка томатної пащі

1 повна столова ложка йогурту

2 зубчики тертого чесноку

червоного перцю гострого (необов'язково)

чебрецю, чорного перцю та карі за смаком

Сіль

2 шматки пергаменту

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти соусу додайте у відповідну ємність і змішайте.

Помістіть змащень маслом папір у відповідний горщик розмістити курячі гомілки

Додайте овочі

Накрийте іншим пергаментом.

Закрийте кришку і на невеликий вогонь.

Готуйте перші 30 хвилин. Потім перевірте гомілки та продовжуйте готувати таким же чином, перевертаючи на інший бік накрийте пергаментом та кришкою ще на хвилин 20.

Приготуйте до страви, салат зі свіжих листків.

Смачного.