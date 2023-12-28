Глобальна катастрофа і війна з Китаєм: що Нострадамус передбачив на 2024 рік

Відомий французький філософ і гаданий пророк Нострадамус зробив тривожні прогнози на 2024 рік.

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За його пророцтвами, наступний рік може бути ознаменований війною, повенями та падінням короля Карла III, пише JPost.

Додамо, попри те, що деякі люди вважають Нострадамуса справжнім пророком, інші вважають його просто талановитим письменником, який умів створювати туманні пророцтва, які можна було інтерпретувати різними способами.

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Війна в Азії

Нострадамус передрікає жорстокий міжнародний конфлікт у 2024 році. Він написав: "Червоний супротивник зблідне від страху. Налякає великий океан".

Аналітики вважають, що це може вказувати на ескалацію конфлікту в Азії з Китаєм за участю країн НАТО.

Повені та голод

Пророк також передрікає жорстоке цунамі та "великі повені", які спустошать частини світу, після чого настане спустошливий "великий голод".

Нострадамус попереджав, що земля стане більш посушливою, і будуть великі повені. Мається на увазі, що цунамі може вплинути на сільськогосподарські угіддя, сприяючи сильному голоду.

Зречення короля Карла III

Головне пророцтво обертається навколо "короля островів", який буде "вигнаний", хоча жодна конкретна королівська особа не згадується. Припущення вказують на те, що британський король Карл є ймовірним кандидатом на зречення.

Слова Нострадамуса стверджують, що Король Островів, який пройшов через суперечливе розлучення, буде "вигнаний силою" і замінений "тим, хто не матиме знака короля".

Відомий експерт Маріо Редінг, автор книги "Пророцтва Нострадамуса", припускає, що безперервні нападки на короля Карла III й королеву Каміллу можуть призвести до його відставки.

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Новий папа

У менш привабливому прогнозі Нострадамус передбачив призначення нового папи. За прогнозами, Папа Франциск, якому наступного року виповниться 88 років, зміниться. Нострадамус пише: "Через смерть дуже старого понтифіка римлянин доброго віку буде обраний".

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