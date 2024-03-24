Глінтвейн стає корисним, якщо до нього додати таємний інгредієнт: рецепт

Антипаразитарний глінтвейн

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Інгредієнти:

*вино червоне сухе/кагор 750 мл

* вода 150 мл

* сік 1 апельсина

* Мед 1-2 ст. ложки

* кориця 1 паличка

* Імбир мелений 1 ч. л. або свіжий 1/2 чайної ложки

*гвоздика 5 бутончиків

* мускатний горіх 1/4 ч. ложки

* бадьян 2 зірочки

* ½ ч.л. кардамону чи 3 шт.

* ½ ч.л. тертого лаврового листа або цілісний лист

* 1/4 ч.л. порошку полину або 1/2 капсули полину або 10 крапель (якщо у вас препарат у рідкому вигляді).

* 3-4 горошки чорного перцю

Далі текст мовою оригіналу

Сухое красное вино довести до кипения, затем всыпать в него все ингредиенты, затем все это настаивается 15-30 минут. Пьем по 100-200 мл перед сном, (предварительно разогревая, если надо). Лучше курсом.

Без полыни получается классический глинтвейн.

Предугадываю ваши вопросы про возможную замену на безалкогольный вариант глинтвейна, например, на гранатовом соку.

Намного лучше работает именно алкогольный глинтвейн, в силу того, что он парализует нервную систему у простейших.

Антипаразитарный эффект глинтвейна может вас приятно удивить утром.

Будьте здоровы в новом году.