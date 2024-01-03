Головний тренд 2024 року: 5 шкіряних речей, які будуть в моді навесні - 2024

Оновлення весняно-літніх трендів 2024 року пропонують цікаві ідеї для створення образів з використанням натуральної шкіри.

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Плащі середньої та міні-довжини демонструють у чорних, коричневих та яскравих відтінках. Акцент роблять на деталях і оздобленні. Про це пише Радіотрек.

Куртки вирізняються оригінальним кроєм, фактурами матеріалу та декором. Популярність здобувають яскраві і байкерські моделі.

Жакети подані в жіночих приталених силуетах або класичних прямих лініях. Цікавинкою є перфорація та незвичні конструктивні рішення.

Спідниці привертають увагу асиметрією, розрізами, високою талією та оригінальними деталями. Панують міді, зрідка - міні довжини.

У костюмах поєднують шкіру та інші тканини. Популярні структуровані жакети й жилети в парі зі спідницями або штанами-капрі.

Загалом, натуральна шкіра залишається ключовим трендом сезону. Дизайнери пропонують свіжі ідеї для створення стильних образів.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни - 2024.

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