Найголовніші причини метеоризму: як уникнути неприємних наслідків

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У людей в кишечнику регулярно присутній газ. Це є нормою, його за добу утворюється близько 1 літра і ніяких неприємних відчуттів людина при цьому не відчуває. Але якщо його кількість збільшується - це викликає не тільки дискомфорт і незручність, але може бути симптомом захворювання органів травлення. Якщо раптом здуття живота стає частим супутником життя і приєднуються болючі відчуття - це привід обов'язково звернутися до лікаря-гастроентеролога.

Підвищене газоутворення може бути і у здорових людей. Часто його викликають:

- погане пережовування їжі,

- вживання великих обсягів їжі (звичайне переїдання),

- запивання їжі великою кількістю води, особливо холодної.

Також є продукти, вживання яких провокує бродіння і підвищене газоутворення. Особливо, коли їх їдять у великій кількості:

- Крохмалевмісні продукти - каші, хліб, макарони, кукурудза, рис, бобові;

- Клітковина - сирі овочі, фрукти, бобові, горіхи;

- Білкові продукти - м'ясо, риба, яйця, птиця;

- Молочні продукти - молоко, кефір, сир;

- Цукровмісні продукти, солодкі газовані напої, кава, шоколад;

- До переліку також входять продукти бродіння - дріжджова випічка, квас, пиво.

Як бачите, практично будь-які продукти можуть викликати підвищене газоутворення. Тому, щоб уникнути неприємних наслідків важливо зрозуміти, які продукти, в яких кількостях і в яких поєднаннях особисто у вас викликають здуття та метеоризм.

Якщо в однієї людини, наприклад, капуста не призводить до підвищеного утворення газів, то в іншого, будь-який вид капусти, в сирому чи приготованому вигляді може викликати сильний метеоризм.

Слідкуйте за реакціями свого організму на продукти харчування. Якщо потрібно, ведіть харчової щоденник, щоб розібратися в цьому питанні. Так ви зможете уникати тих продуктів або їх поєднань, які викликають таке неприємне явище чи готувати такі продукти в прийнятний для вас спосіб.