Головні правила: як правильно підготувати сад до весни

Весна вже на порозі, а це значить, що час готуватися до нового дачного сезону. Щоб нічого не пропустити і зробити все правильно, рекомендуємо ознайомитися з нашим списком 12 важливих кроків з підготовки саду до весни.

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Підготувавши сад до весни заздалегідь, ви зможете з першими променями сонця насолодитися красою та ароматом ваших рослин, пише OBOZREVATEL.

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1. Огляньте рослини:

Перевірте, чи не постраждали ваші рослини від морозів і вітрів.

Полікуйте або пересадіть ті, що потребують допомоги.

2. Обріжте дерева та кущі:

Видаліть мертві, хворі та пошкоджені гілки.

Обробіть зрізи, щоб запобігти інфекції.

Не обрізайте дерева, коли температура нижче 2°C.

3. Приберіть сміття:

Зберіть обламані гілки, торішнє листя та інше сміття.

Подрібніть органічні відходи і відправте в компост.

Зберіть торішні плоди, щоб уникнути розмноження шкідників.

4. Обробіть дерева захисними речовинами:

Побеліть стовбури вапном.

Обробіть рослини інсектицидами та фунгіцидами.

5. Захистіть сад від гризунів:

Замініть обв'язку на стовбурах дерев.

Притоптайте сніг навколо дерев.

6. Проведіть щеплення:

Перевірте живці та проведіть щеплення.

Продезінфікуйте інструменти.

7. Подбайте про мульчу:

Вкрийте ґрунт навколо рослин мульчею.

Залиште невелике коло навколо рослини відкритим.

8. Перевірте інвентар:

Заточіть і очистіть садові інструменти.

Перевірте газонокосарку та іншу техніку.

9. Огляньте посадковий матеріал:

Перевірте розсаду, живці, цибулини та насіння на наявність гнилі та хвороб.

Докупіть те, що вам потрібно.

10. Займіться плануванням ділянки:

Створіть план саду, де ви будете розміщувати клумби, трави та декор.

11. Поремонтуйте садові споруди:

Перевірте огорожі, теплиці, сараї та шпалери.

Відремонтуйте або пофарбуйте їх.

12. Внесіть добрива:

Збагатите ґрунт мінеральними або органічними добривами.

Збирайте талу та дощову воду для поливу.

Спорудіть місце для компосту.

Пам'ятайте:

Краще почати підготовку до весни трохи раніше, ніж запізнитися.

Не бійтеся експериментувати та пробувати нові методи.

Найголовніше – доглядати за своїм садом з любов'ю, і він обов'язково відповість вам взаємністю.

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