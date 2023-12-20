Де в холодильнику зберігати сир, щоб не псувався: ви будете здивовані

Щоб куплені продукти не зіпсувалися, їх потрібно зберігати в правильному місці. Це стосується і сиру, і яєць.

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Про це пише Shuba.

Сир

Сир – це делікатес, який недешево коштує. Щоб зберегти його свіжим довше, слід дотримуватися кількох простих правил.

Сир потрібно зберігати в прохолодному, темному місці, далеко від вологи. Найкраща температура для зберігання сиру – 4-8 градусів Цельсія.

Різні сорти сиру вимагають різних методів зберігання. М’які сири, такі як моцарела, фета, бринза, слід зберігати в герметичній тарі, щоб вони не втратили вологу. Тверді сири, такі як чеддер, пармезан, можна зберігати в папері, щоб вони дихали.

Не зберігайте сир у пластиковій упаковці, яка продається в магазині. Пластик може задушити продукт і змінити його смак.

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Яйця

Яйця – також продукт, який швидко псується. Щоб зберегти їх свіжими, слід дотримуватися таких правил:

Яйця потрібно зберігати в холодильнику при температурі від 0 до 5 градусів Цельсія.

Яйця слід зберігати в картонній упаковці, в якій вони продаються. Пластикова упаковка не пропускає повітря, що може призвести до псування яєць.

Не мийте яйця перед тим, як покласти їх у холодильник. Миття змиває захисну плівку з шкаралупи, що може зробити яйця більш сприйнятливими до бактерій.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти продукти свіжими довше і не викидати їх на смітник.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісний сир.

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