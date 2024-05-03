Фундамент щастя: як його заснувати

Абсолютно для всіх людей найголовніший критерій щастя - це бути собою, бути рівним собі. Це фундаментальне відчуття як фундамент будинку. Після цього, до нього приєднуються інші складові. При тому, кожна людина має свій власний набір критеріїв щастя. Але фундамент – це бути рівним собі.

Як його заснувати? Що для цього потрібно?

По-перше: пізнати себе істинного. Це можливо завдяки психології. Який я? Які мої установки, патерни поведінки? Яка моя природа?

По-друге: Пропрацювати установки, блоки, які перешкоджаю вам приймати себе такого, який ви є! Відокремити нав'язане іншими людьми від вашого особистого відчуття та думки!

Щастя – це глибинне відчуття задоволення собою від початку і це відчуття лише в наших руках. На нього можемо вплинути лише ми. Хоча нас цього не вчили, на жаль. Ми росли і були впевнені, що нам це вклали, але, на жаль, це не так.

Дуже важливо все просіяти, як через сито. Відокремити "зерна від полови". Що моє, а що чуже. З чим я погоджуюсь, а з чим ні. Яка себе відчуваю, і що я можу змінити.