Френч, квітковий та глазурований: стильні ідеї весняного манікюру у рожевих відтінках

Цієї весни в тренді буде яскравий та неординарний манікюр. Модниці будуть мати великий вибір - від хромованих відтінків до яскравого рожевого.

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Пропонуємо вам 5 варіантів модних у цьому сезоні поєднань. Головне - будьте яскравими! Про це пише Радіотрек.

Хромований блиск

Якщо однотонний рожевий манікюр здається надто простим, а дрес-код на роботі обмежує прояви креативності, спробуйте хромований (глазурований) дизайн. З ним нігті матимуть елегантний та витончений вигляд.

Градієнтний перехід

Ще одна ідея урізноманітнити модний цьогоріч рожевий манікюр – зробити градієнтний дизайн, відомий як "омбре". Але змінити традиційний підхід: замість розтягування кольору по нігтю, зробіть перехід від одного нігтя до іншого. Для цього знадобиться кілька відтінків лаку.

Хвилясті лінії

Хвилі рожевого кольору чи поєднання різних його відтінків на нігтях – ще один цікавий варіант оздоблення. Такий манікюр можна виконувати на прозорому, білому або рожевому тлі. Оригінально виглядатиме поєднання рожевих хвиль із червоними.

Незвичний французький манікюр

Тут є простір для фантазії. Можна зробити рожеві кінчики нігтів з ефектом омбре. "Усмішку" нігтя теж можна виконати кількома кольорами: наприклад, білим, золотистим та рожевим. А особливо ефектно виглядатиме френч, де половина кінчика нігтя – рожева, а половина – червона чи зелена.

Квітковий принт

Дрібні рослинні елементи на рожевому тлі виглядатимуть ніжно та по-весняному. Особливо якщо і тло, і квіти виконати у м'яких пастельних відтінках.

Нагадаємо, ми вже писали, які ознаки має манікюр в стилі old money.

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