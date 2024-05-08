Формула гармонійних відносин

Як часто ми замислюємося про те, який наш внесок у відносини? Що я даю своєму партнеру? Як я корисний для наших відносин?

Зазвичай у цьому контексті люди мають на увазі матеріальні блага, час, секс, або побутові дії (готування, прибирання, прасування).

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Но я хочу предложить вам подумать о других вещах! Что ещё вы можете давать партнёру, в отношениях, а партнёр вам в замен, если исключить: время, деньги, секс?

Мы отдаём свои внутренние ресурсы! Эмоциональные ресурсы. А именно: благодарность, признание, принятие, любовь, уважение, поддержку, частично автономию. Условно их можно объединить в три базовые!

Вот про автономию очень интересно. В отношениях мы не свободны на 100%. Мы считаемся с партнёром, учитываем его интересы, пожелания, разделяем точку зрения, ищем компромис.

Мало того, вступая в отношения мы условно соглашаемся с некоторыми негласными правилами, обязательствами. Мы перестаём быть полностью свободными.

Конечно некоторые пары ищут золотую середину в автономии обоих партнёров. Что очень важно и правильно, для того чтобы эти отношения не подавляли никого из участников

Если в паре не простроить автономию каждого партнёра-это отношения будут удушающими, подавляющими.

Так же дело обстоит и с благодарностью и уважением.

Кажется, какая простая формула. Всего три базовые составляющие счастливых отношений: уважение, благодарность, автономия. А нет-это не просто.

Не просто находить в себе эти эмоциональные ресурсы, если не понимать их важность и надобность. И не получать их взамен.Как только один из этих ресурсов исчезает у кого-то из партнёров-то отношения начинают портиться. И тогда человек чувствует, что он несчастен в отношениях и нужно что-то в них менять, либо прекращать их, либо терпеть.

Подведя итог, хочу сказать о том, что для гармоничных, наполнЯющих отношений важно обмениваться внутренними ресурсами, именно обмениваться. Благодарностью, уважением и иметь автономию(свободу выбора в некоторых аспектах).